Skupščina razveljavila likvidacijo družbe CSS

Skupščina škofjeloškega invalidskega podjetja v državni lasti CSS je danes na podlagi zahteve ministra za delo Luke Mesca skladno z določili zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov razveljavila januarski sklep o likvidaciji podjetja. Ta je naletel na močno nasprotovanje zaposlenih, lokalnega okolja, politike in dela javnosti.

Iz Slovenskega državnega holdinga (SDH), ki upravlja skoraj 98-odstotni lastniški delež države v podjetju (preostali delež si delita Zveza društev slepih in slabovidnih ter Občina Škofja Loka), so sporočili, da so na današnji skupščini na podlagi zahteve ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca podprli sklep o razveljavitvi likvidacije družbe.

Sklep o likvidaciji je skupščina CSS na predlog poslovodstva sprejela sredi januarja, češ da so zaradi kopičenja izgub in likvidnostnih težav vse druge možnosti za nadaljnje poslovanje podjetja izčrpane, alternativa pa naj bi bil stečaj družbe.

Zakon ministru omogoča izpodbijanje odločitve

A odločitev je med 43 zaposlenimi, od katerih je 19 invalidov, v lokalnem okolju ter v delu javnosti in politike tako z levega kot desnega pola povzročila močno nasprotovanje, krepil se je pritisk na ministra Mesca, da izkoristi možnost, ki mu jo dovoljuje zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

Ta v 58. členu med drugim predvideva, da lahko minister, pristojen za invalidsko varstvo, v 30 dneh od prejema obvestila podjetja zahteva razveljavitev sprejete odločitve, ki bi lahko škodljivo vplivala na ohranjanje delovnih mest za invalide.

Mesec je tako pred dnevi napovedal izpodbijanje likvidacije in je zdaj po tem ukrepu tudi posegel.

Na SDH so ob tem poudarili, da ima zahteva ministra skladno z veljavno zakonodajo zanje zavezujočo naravo, zato je upravljavec državnih naložb po njihovih navedbah "kljub drugačnim upravljavskim pogledom v celoti razbremenjen vsakršne odgovornosti za morebitno škodo, ki bi zaradi preklica likvidacije nastala Republiki Sloveniji".

SDH: Holding mora zasledovati zgolj gospodarske cilje

V zvezi z možnostjo kakršnekoli finančne podpore družbi se z razveljavitvijo sklepa o likvidaciji položaj, tako menijo v SDH, ni v ničemer spremenil, saj je CSS v skladu z veljavno strategijo upravljanja naložb države portfeljska naložba, pri kateri mora holding zasledovati zgolj gospodarske cilje.

Ravno to, da pri CSS zaradi njegovega pomena za invalide kot ranljivo družbeno skupino ni mogoče zasledovati izključno poslovnih ciljev, je bilo bistvo argumentacije za preklic likvidacije. V reševanje podjetja so se sicer vključili tudi lokalni podjetniki in obrtniki.

Skupščina je danes soglasno potrdila tudi razrešitev likvidacijskega upravitelja Uroša Zarnika, sicer pred tem direktorja podjetja, in potrdila imenovanje nove direktorice, upokojene nekdanje dolgoletne direktorice gorenjskega podjetja Atotech Mariane Karle Rebernik. Potrdila je tudi sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z namenom pokrivanja preteklih izgub.