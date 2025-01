Sindikat opozarja na pritiske likvidacijskega upravitelja CSS na zaposlene

Likvidacijski upravitelj škofjeloškega invalidskega podjetja CSS Uroš Zarnik pritiska na zaposlene in želi od njih izsiliti opredelitev glede prezaposlitve, so danes opozorili v sindikatu. Zaposleni so ob tem na predsednika vlade Roberta Goloba, vsa ministrstva in poslance naslovili peticijo za ohranitev delovnih mest.

"Likvidacijski upravitelj vrši nedopusten pritisk na zaposlene in želi izsiliti opredelitve, h kateremu delodajalcu si zaposleni 'želijo'. S tem prejudicira zadeve ob zavedanju, da konkretnih ponudb, ki bi bile dejansko ustrezne za invalide s specifičnimi omejitvami, zaenkrat ni podal nihče," so v sporočilu za javnost zapisali v Sindikatu obrti in podjetništva Slovenije.

Poudarili so, da bi lahko Uroš Zarnik po običajni poti sklical sestanek, na katerem bi se pogovorili o tovrstnih vprašanjih. "Do zdaj so bile predstavitve delodajalcev splošne narave ter brez konkretnih elaboratov in zavez, kar zaposlenim otežuje jasno predstavo o dejanskih možnostih," so dodali.

K pomoči pri ohranitvi delovnih mest so s peticijo znova pozvali predsednika vlade, vsa ministrstva in poslance. Kot so zapisali, podjetja CSS ne vidijo zgolj kot delodajalca, temveč kot simbol dostojanstva, enakih možnosti in solidarnosti. "Zaprtje invalidskega podjetja v večinski državni lasti bi bil nepopravljiv udarec za vse nas, ki smo tukaj našli svojo priložnost in upanje," so dodali.

Poslovodstvo podjetja CSS v 97,96-odstotni lasti države je lani predlagalo njegovo likvidacijo, ki jo je pozneje potrdila tudi skupščina. Poteza je v javnosti sprožila burno razpravo z očitki o slabem upravljanju kapitalskih naložb države in zanemarjanju pomena delovnih mest za invalide. Podjetje namreč zaposluje 41 ljudi, od tega 19 invalidov.