Mesec je ob obisku povedal, da mu je predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH) Žiga Debeljak na ponedeljkovem sestanku zagotovil, da bo umaknil postopek likvidacije podjetja in zamenjal likvidacijskega upravitelja, ko mu povedo, kdo je pripravljen prevzeti vodenje podjetja. Minister se je zato danes sestal z zaposlenimi v CSS.

Strinjali so se, da mora direktor oziroma trenutno likvidacijski upravitelj CSS Uroš Zarnik takoj zapustiti svoj položaj, saj da mora biti na tem mestu nekdo, ki mu je mar za zaposlene in bo podjetje rešil, namesto da ga potaplja. "Oblikovali smo tudi predlog za vršilko dolžnosti, ki jo bomo predlagali SDH," je povedal Mesec, ki imena še ni želel razkriti.

Napovedal je, da bo takoj stopil v stik z Debeljakom in glede na ponedeljkov dogovor pričakuje, da bo SDH zamenjal likvidacijskega upravitelja oziroma direktorja ter da bo prekinil postopek likvidacije in ga tako ne bo treba izpodbijati na sodišču.

Kdo bo podjetje prevzel?

Potem ostane odprto še vprašanje lastništva podjetja. Kot je povedal minister, se bodo morali skupaj s predsednikom Območne obrtno-podjetniške zbornice (OOZ) Škofja Loka Markom Lotričem in Debeljakom pogovoriti, ali je mogoče, da bi podjetje prevzeli škofjeloški podjetniki, kot so predlagali po srečanju prejšnji teden, ali pa bo podjetje ostalo v državni lasti.

"To je prvi korak navzgor v tej žalostni zgodbi podjetja CSS," je dejal Mesec, a napovedal, da se s tem boj za ohranitev podjetja šele začenja. Tudi neodvisna analiza, ki jo je naročil, je namreč pokazala, da podjetje ni v dobrem stanju, da potrebuje nova naročila in da je treba razrešiti problem potencialne insolventnosti. Urgentno je treba rešiti predvsem za približno 150 tisoč evrov dolgov do upnikov in podjetju pomagati z naročili.

Vendar je Mesec glede tega optimističen, še zlasti na podlagi izjav podjetij, ki so se zavezala, da bodo CSS do konca leta oddala za okoli milijon evrov naročil. O tem je podrobneje spregovoril Lotrič, ki je pokazal zvezek z izjavami o naročilih, ki so jih od sobote do danes podala podjetja, predvsem škofjeloška, pa tudi eno iz tujine.

Pojasnil je, da je potrjenih za 900 tisoč evrov naročil. Poleg tega je še nekaj takih, ki so prav tako pripravljeni naročiti pri CSS, ampak jim naročil ni uspelo tako na hitro potrditi. "Dejansko imamo na današnji dan za 1,2 milijona evrov naročil," je poudaril Lotrič. Kot je izpostavil, naročniki zaupajo v delo CSS, v njegove storitve in produkte. "Zato lahko z veseljem povem, da bi podjetje lahko preživelo. Ima naročila, ima zaupanje," je dejal.

Mesec predvideva, da bodo pogovori zahtevni

Generalna sekretarka Sindikata obrti in podjetništva Slovenije Ana Čermelj je vesela, da so tudi drugi spoznali, da za podjetje obstajajo rešitve in da so pobude sindikata uresničljive. "Ostaja zahteva, da se krivdno razreši likvidacijski upravitelj in predvsem da se podjetji Bodočnost in CSS umesti med strateške naložbe ter da se zagotovi likvidnost podjetja, saj mora tisti, ki je odgovoren za to stanje, stanje najprej tudi sanirati," je navedla Čermelj.

Glede zahteve po prekvalifikaciji invalidskih podjetij v strateške naložbe SDH je Mesec povedal, da o tem potekajo pogovori z ministrstvom za finance. To je namreč pristojno, da poda pobudo. "V različnih krogih se moramo pogovoriti o tem, ali bodo podjetje prevzeli lokalni podjetniki ali pa se CSS v portfelju SDH prekvalificira med strateške naložbe oziroma postane drugače vrednoteno, saj je vendarle invalidsko podjetje," je dejal minister.

"Ves čas se pogovarjamo. Časovnice so napete, ker podjetje ni v dobrem stanju. Stvari rešujemo, kakor hitro se da, ne bomo pa vnaprej postavljali nobenih rokov," je izpostavil Mesec. Predvideva, da bodo pogovori še zahtevni. Ta teden pričakuje ustavitev likvidacijskega postopka in zamenjavo direktorja oziroma likvidacijskega upravitelja CSS.