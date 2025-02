Kot je na današnji novinarski konferenci območne zbornice ter Sindikata obrti in podjetništva Slovenije povedal Marko Lotrič, je bila sprva kandidatka za vršilko dolžnosti direktorice Darja Kopač. Ker pa Slovenski državni holding (SDH) po njegovih besedah ni privolil v vodenje družbe za krajši čas, so dosegli dogovor z Mariano Karlo Rebernik, ki je pripravljena voditi podjetje.

Rebernik je bila od leta 1994 do leta 2020 direktorica podjetja Atotech Slovenija. Zadnja leta je delala v Iskri ISD. Konec lanskega leta se je upokojila, zdaj pa je pripravljena prevzeti vodenje podjetja CSS in pripraviti sanacijski načrt. "Ocenjujem, da bo v sredo na skupščini prišlo do imenovanja nove direktorice, ki bo zapeljala sanacijo v smer rešitve podjetja," je dejal. Nato bo treba podjetje uvrstiti še med strateške naložbe države.

Zaupanje dobaviteljev ostaja, zaposleni motivirani za delo

"Želim, da se to podjetje, ki mu je v bran stopila cela lokalna skupnost, sanira," je dejala kandidatka za direktorico. Povedala je, da ima podjetje za 1,4 milijona evrov naročil, da obstaja zaupanje dobaviteljev, predvsem pa so zaposleni zelo motivirani za delo.

"Verjamem, da podjetje ima prihodnost in da invalid, ki ga nemalokrat postavljamo na rob, želi delati, želi biti koristen in opažen, tako kot mi, ki nam nič ne manjka," je dejala.

Ustaviti je treba likvidacijo

Zdaj je po besedah generalne sekretarke sindikata Ane Čermelj na vrsti vlada oz. ministrstvo, da pripravi spremembo strategije upravljanja kapitalskih naložb države in najde način, da podjetje dokapitalizira. Sindikat je po njenih besedah z ekonomskimi izračuni, pravnimi dokumenti, navajanjem sodne prakse zagovarjal logiko vrednot, da je človek vedno na prvem mestu.

"Apeliramo na SDH, da skliče skupščino in kot večinski lastnik podjetja zaustavi likvidacijo. Če ne, jo mora ustaviti ministrstvo za delo, ki mora imeti pripravljeno vlogo, da jo pravočasno odda, ta rok se izteče 17. februarja," je opozorila Čermelj. Dobavitelje, do katerih ima družba za 175 tisoč evrov zapadlih obveznosti, pa je pozvala, naj ne vlagajo izvršb, ker se zadeva rešuje.

Čermelj je povedala še, da je direktor oz. zdaj likvidacijski upravitelj CSS Uroš Zarnik dal odpoved in da predlaga, da bi 4. marca končal delo. "Sindikat ne podpira tega, da se mu izplača odpravnina. Apeliramo, da se ga krivdno razreši, ker ne sprejemamo nagrade v obliki odpravnine. Sindikat ne bo plačeval nagrade likvidacijskemu upravitelju za deset let potapljanja podjetja," je poudarila.

Direktorica podjetja Bodočnost Maribor Milena Sisinger je opozorila, da bi imelo lahko tudi njihovo podjetje zaradi statuta portfeljske naložbe države podobne težave kot CSS. "V strategiji je bilo premalo pozornosti namenjene temu, da imata podjetji drugačno vlogo. Izključno gospodarski cilji v invalidskih podjetjih ne morejo prispevati k njihovi ohranitvi," je opozorila in dodala, da ti cilji ne bi smeli biti prvi interes takšnih podjetij.