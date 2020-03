Še naprej brez letenja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za zajezitev širjenja virusa sars-cov-2, ki povzroča bolezen covid-19 in s tem povezanega vpliva na varovanje javnega zdravja ljudi, je vlada sprejela Odlok o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Sloveniji. Odlok tako začasno prepoveduje opravljanje mednarodnega zračnega prevoza vseh potnikov iz vseh držav v Slovenijo, tudi znotraj Evropske unije.

Vlada je sicer že z 17. marcem prepovedala opravljanje zračnih prevozov v Republiko Slovenijo za največ 14. dni, a ker ta poteče 30. marca, je vlada sklenila prepoved podaljšati.

Na Brniku upajo na čimprejšnjo vzpostavitev potniškega prometa

Brniško letališče bi sicer danes moralo preiti na poletni vozni red, a ta še ne bo zaživel, saj je zaradi ukrepov za zajezitev koronavirusa ukinjen ves javni potniški promet. Škode še ne znajo oceniti, upajo pa, da bo čim prej vzpostavljen vozni red, ki bo tako po številu destinacij kot obsegu letenja čim bolj podoben zastavljenemu, piše STA.

Foto: Bor Slana

V zimskem voznem redu je na Letališče Jožeta Pučnika letelo 12 rednih letalskih prevoznikov, za poletno sezono pa je povezave z brniškim letališčem napovedalo še pet novih prevoznikov, so spomnili v upravljalcu letališča Fraport Slovenija. British Airways je napovedal, da bo s štirimi leti na teden letel na londonsko letališče Heathrow, Iberia s štirimi leti na teden v Madrid, Finnair dnevno v Helsinke, Windrose dvakrat na teden v Kijev in Israir dvakrat na teden v Tel Aviv.

Pričakovanja za čarterski promet so bila še pred nedavnim primerljiva lanskemu letu. Čarterski prevoznik Trade Air je napovedal, da bo na ljubljanskem letališču baziral eno letalo, poroča STA.

Zračni promet v večini sveta obstal

Ta mesec je nato vse načrte prekrižala epidemija novega koronavirusa. Letalski prevozniki so sprva posamično začeli odpovedovati lete, 17. marca, kot rečeno, pa je sledil vladni odlok, ki je prepovedal ukinitev vsega javnega potniškega prometa. S podobnimi ukrepi so k zajezitvi virusa pristopile tudi druge evropske države, zato je potniški zračni promet tako nad Evropo kot širše po svetu obstal.

Foto: STA

"Posledic za letalsko industrijo, ki bodo nastale zaradi zaprtih letališč in prizemljenih letalskih flot, trenutno konkretno ni mogoče oceniti, bodo pa enormne. Prav tako ni znano, kako hitro in v kakšni meri bo letalski promet okreval," so za STA poudarili v Fraportu.

V Fraportu za zdaj ocenjujejo, da bodo ohranjene vse destinacije, napovedane v voznem redu, "ni pa znano, v kakšnem obsegu bodo ostale in kdaj bodo prevozniki dejansko začeli z letenjem". Veliko prevoznikov je letenje po njihovih navedbah odpovedalo za cel april, Finnair denimo celo do vključno junija.

"Pričakujemo postopno okrevanje prometa in upamo, da bo po odpravi omejitev čimprej vzpostavljen takšen vozni red, ki bo tako po številu destinacij kot po obsegu letenja čim bolj podoben najavljenemu," so še pojasnili v Fraportu, še navaja STA.