Iz Črne gore prispelo letalo s 26 slovenskimi državljani

Iz Podgorice je danes na ljubljansko letališče priletelo letalo s 26 slovenskimi državljani in njihovimi ožjimi družinskimi člani. Enajst jih je prišlo iz Črne gore, 15 pa s Kosova. Zunanje ministrstvo sporoča Slovencem v Indoneziji, da bo zanje organiziran polet domov.

Izredni polet Podgorica-Ljubljana-Podgorica je organizirala Črna gora. Na povratnem poletu iz Podgorice naj bi bilo 32 potnikov, so za STA sporočili z ministrstva za zunanje zadeve (MZZ).

Zunanje ministrstvo je danes na Twitterju objavilo tudi poziv slovenskim državljanom, ki so v Indoneziji, naj nemudoma sporočijo svoj interes za odhod v Evropo s posebnim letalom, ki ga bo organizirala Poljska.

V preteklih dneh je na ljubljanskem letališču pristalo več letal s slovenskimi državljani, ki so zaradi pandemije novega koronavirusa obtičali v tujini in so se želeli vrniti v domovino.

Pri vrnitvi v domovino pomagali 700 slovenskim državljanom

Zunanje ministrstvo je s pomočjo diplomatsko-konzularnih predstavništev in v sodelovanju s predstavništvi drugih držav do zdaj pomagalo pri vrnitvi okoli 700 slovenskim državljanom.

Na zunanjem ministrstvu ob tem pozivajo državljane, ki so še v tujini in razmišljajo o odhodu domov, naj se za to odločijo čim prej, saj je možnosti za vrnitev vse manj.

Po podatkih MZZ je v tujini še okoli tisoč slovenskih državljanov, ki jim njihovi sodelavci ves čas pomagajo pri iskanju rešitev za varno vrnitev domov.

O repatriaciji državljanov EU, ki so zaradi pandemije novega koronavirusa obtičali v tujini, bodo danes na videokonferenci razpravljali tudi zunanji ministri povezave, med njimi slovenski zunanji minister Anže Logar.