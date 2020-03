V Slovenijo se je vrnilo 50 Slovencev iz Londona

Zunanje ministrstvo je ob tem na svojem Twitter računu zapisalo, da si bodo še naprej trudili, da pomagajo tudi ostalim, ki so želeli na let. Današnje posebno letalo je sicer iz Londona poletelo ob 15.30 po srednjeevropskem času. Za STA so na MZZ pojasnili, da še vedno spodbujajo ljudi, naj si zagotovijo komercialne lete, saj med drugim še letijo letala v Zagreb. Po potrebi pa bodo organizirali poseben let.

Iz Münchna avtobus slovensih državljanov

Dodatno bo danes malo po 18. uri iz Münchna odšel avtobus z 18 slovenskimi državljani. Med njimi bodo tisti, ki so obtičali na Bavarskem ali ki so prileteli v bavarsko prestolnico med drugim s Kanarskih otokov in iz Barcelone. Sedeže so ponudili tudi hrvaškim državljanom, a se zaenkrat še nihče ni odzval na ponudbo, še piše STA.

V nedeljo še poseben let za Pariz

Ministrstvo je na Twitterju objavilo, da bo v nedeljo, 22. marca, ob 15.20 na voljo let Pariz - Ljubljana, ki ga bo izvedla letalska družba Air France. Dodali so, da so karte že na voljo na spletni strani te francoske letalske družbe in drugih spletnih iskalnikih letalskih prevozov. Za razliko od letala iz Londona gre pri temu za komercialni let. Do danes zjutraj so zanimanje izrazili trije slovenski državljani, poroča STA.

Ljudi pozivajo, da se vrnejo domov

Ministrstvo je na Twitterju objavilo tudi poziv slovenskim državljanom na Nizozemskem, ki razmišljajo o odhodu domov, naj se za to odločijo čim prej. Tranzit državljanom EU v matične države je namreč zaenkrat še dovoljen. Še je možna letalska povezava s Croatia Airlines iz Amsterdama v Zagreb vsak dan ob 11.20, so dodali.

Objavili so tudi priporočilo slovenskega veleposlaništva v Moskvi Slovencem, ki so v Rusiji, Belorusiji, Kazahstanu, Uzbekistanu, Kirgiziji, Tadžikistanu ter Turkmenistanu in bi se radi vrnili v Slovenijo, naj preučijo možnosti vrnitve, saj je teh vedno manj, še piše STA.

Zunanje ministrstvo je v sodelovanju z več državami doslej iz tujine vrnilo že nekaj deset slovenskih državljanov, ki se soočajo s težavami pri vračanju domov zaradi zaprtih meja in ukinitve letalskih povezav v okviru ukrepov proti širjenju novega koronavirusa.

Potem ko so v četrtek preko Prage s Kanarskih otokov vrnili v Slovenijo skupino 14 slovenskih državljanov, so jih nato v petek preko Varšave vrnili še 12. V petek pa so z avtobusom iz Beograda prepeljali 16 slovenskih državljanov. V tujini naj bi bilo še okoli 1100 Slovencev, skoraj polovica v državah EU, še piše STA.