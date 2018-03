Korupcija med stečajnimi upravitelji: kako je odpovedala zbornica

Stečajni upravitelj Tomaž Kos, ki so ga kriminalisti v torek pridržali zaradi suma jemanja podkupnin, se je v zadnjih letih večkrat znašel pod lupo ministrstva za pravosodje. Zakaj kljub temu ni izgubil dovoljenja za opravljanje funkcije?

Na ministrstvu, ki ga vodi Goran Klemenčič, so v zadnjih letih z različnih strani prejeli več opozoril o delu Tomaža Kosa. Foto: Matej Leskovšek

Zgodba o tem, kako so pristojne institucije v zadnjih letih očitno spregledale dejstva, zaradi katerih bi moral Tomaž Kos že pred več leti izgubiti dovoljenje za delo stečajnega upravitelja, dobiva nove razsežnosti.

Tomaž Kos ima po naših podatkih za 874 tisoč evrov neporavnanih davčnih obveznosti. Foto: STA Na ministrstvu za pravosodje so včeraj za Siol.net potrdili, da so že leta 2014 na Zbornico upraviteljev poslali pobudo za izvedbo nadzora nad delom Tomaža Kosa.

A Zbornica upraviteljev nepravilnosti ni zaznala. Zoper Kosa tako ni sprožila disciplinskega postopka.

Pri tem je treba spomniti, da je Kosa policija ovadila že leto dni pozneje. Takrat je to storila zato, ker naj bi prek svojega podjetja Aronia domnevno izdal za 2,6 milijona evrov fiktivnih računov, denar pa osebno dvigoval v Bosni in Hercegovini. V začetku tega tedna pa je bil pridržan zaradi suma zlorabe položaja in jemanja podkupnin v stečaju družbe MKT Print.

Številna opozorila o delu upravitelja

Kot je včeraj dejal predsednik Zbornice upraviteljev Marko Zaman, "o delu Tomaža Kosa ni imel razloga dvomiti". "Zbornica je proti Kosu uvedla dva postopka nadzora – zaradi stečajev Pekarne Blatnik in Termike. Končala jih je brez ugotovljenih kršitev. "Nisem imel razloga dvomiti o delu Tomaža Kosa," je poudaril Zaman.

Toda na ministrstvu, ki ga vodi Goran Klemenčič, so zdaj razkrili, da so v zadnjih letih iz različnih strani prejeli več opozoril o Kosovem delu:

Lani jeseni, torej že v času, ko je Nacionalni preiskovalni urad (NPU) že preiskoval Kosovo delo v stečaju MKT Printa, je ministrstvo prejelo prijavo in predlog za uvedbo disciplinskega postopka.

Kdo jo je poslal, ni znano. "Postopek je še v teku, zato v tej fazi ne moremo posredovati konkretnejših informacij," so pojasnili na ministrstvu. Zagotovo pa to ni bila zbornica upraviteljev, saj so na ministrstvu izrecno poudarili, da od nje niso dobili nobenega predloga za odvzem dovoljenja upravitelju Kosu. Že pred tem je ministrstvo proti Kosu izpeljalo več postopkov zaradi prekrškov in izdalo več odločb.

Ministrstvo ni vedelo, da je Kos davčni dolžnik

Že včeraj smo poročali, da je Tomaž Kos velik davčni dolžnik (državi od leta 2016 dolguje 874 tisoč evrov), leta 2011 pa je na del svojega premoženja vpisal zemljiški dolg. Gre za institut, s katerim so pred leti podjetja in posamezniki reševali svoje premoženje pred upniki in stečajnimi upravitelji, zaradi česar ga je država pozneje prepovedala.

Predsednik Zbornice upraviteljev Marko Zaman "o delu Tomaža Kosa ni imel razloga dvomiti". Foto: STA Gre za dejstva, zaradi katerih obstaja dvom, ali je Kos še vreden javnega zaupanja, kar je eden od zakonskih pogojev za opravljanje funkcije stečajnega upravitelja.

Na ministrstvu so nam zatrdili, da za te podatke niso vedeli.

"Doslej od policije, državnega tožilstva ali sodišča nismo bili seznanjeni in nismo imeli nobenih podatkov, da bi se zoper upravitelja Tomaža Kosa vodil kakršenkoli kazenski postopek. Doslej tudi nismo bili obveščeni od finančne uprave (Furs), da naj bi bil imel upravitelj Kos davčni dolg," so pojasnili na ministrstvu.

Proti Kosu bodo znova ukrepali

"Smo pa pristojni davčni organ že zaprosili za posredovanje relevantnih informacij, ki bodo podlaga za naše morebitno nadaljnje postopanje in vodenje postopkov zoper upravitelja, prav tako tudi pravosodne organe," so poudarili na ministrstvu.

Dodali so še, da bodo:

"po pridobljenih uradnih informacijah od pristojnih organov, ki vodijo postopke zoper upravitelja Kosa, v sodelovanju z organi pregona sprejeli odločitev o nadaljnjem postopanju in ukrepih",

"že ugotovljene in morebitne nove ugotovljene okoliščine v zvezi z ravnanji upravitelja Tomaža Kosa podlaga za morebitno sprožitev novih postopkov zoper upravitelja, med drugim tudi preverbe, ali obstajajo razlogi za začetek postopka in odvzema dovoljenja upravitelju".

Ministrstvo vrača žogico stečajnim sodnikom

Na ministrstvu žogico vračajo tudi stečajnim sodnikom, saj imajo ti po njihovem najboljši vpogled v delovanje stečajnega upravitelja.

Foto: Thinkstock "Sodnik ima tudi pristojnost nadzora nad poslovanjem upravitelja. Nadzor ni zgolj procesne narave, temveč gre za vsebinski nadzor, ki izhaja predvsem iz namena postopkov zaradi insolventnosti," so nam pojasnili na ministrstvu in poudarili, da "mora sodnik, ki vodi postopek, stečajnemu upravitelju tudi zaupati".

Že včeraj so nas na okrožnem sodišču v Ljubljani za pojasnila o tem, zakaj je Tomaž Kos lahko ostal upravitelj, napotili na ministrstvo za pravosodje in Zbornico upraviteljev, ki sta po njihovem mnenju zadolžena za nadzor nad delom upravitelja.