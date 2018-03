Visoki dolgovi stečajnega upravitelja, osumljenega jemanja podkupnin

Tomaž Kos ima po naših podatkih za 874 tisoč evrov neporavnanih davčnih obveznosti. Na Finančni upravi RS (Furs) so na njegovem premoženju že pred časom vpisali začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi.

Tudi drugi vpleteni v sporni posel so v finančnih težavah in niso imeli denarja za njegovo financiranje. Zato ostaja pomembno vprašanje, kje so dobili večmilijonska sredstva za izvedbo spornega nepremičninskega posla.

Na vprašljivo dogajanje so postali pozorni tudi največji upniki MKT Printa, ki že najmanj dve leti opozarjajo na sporno delo upravitelja v stečajnem postopku.

Razdelili bi si skoraj milijon evrov

Posel, zaradi katerega Nacionalni preiskovalni urad (NPU) preiskuje stečajnega upravitelja in še pet drugih osumljencev, je preprodaja tovarniškega kompleksa v Ljubljani.

Tomaž Kos je dolgo časa neuspešno iskal kupca. To mu je uspelo šele sredi lanskega leta, ko se je na zbiranje ponudb kot edino odzvalo nepremičninsko podjetje MKA. Zato se je Kos odločil, da z njim tudi podpiše prodajno pogodbo.

Za nepremičnino na elitni lokaciji, ki je bila ocenjena na 20 milijonov evrov likvidacijske vrednosti, je sprejel vsega 2,44 milijona evrov visoko ponudbo. Na NPU sumijo, je bil posel vnaprej dogovorjen, saj je bil tovarniški kompleks tri mesece zatem za 3,5 milijona evrov prodan podjetju Elsner, ki se ukvarja s transportom težke mehanizacije.

Kriminalisti sumijo, da so si vpleteni hoteli razdeliti najmanj 860 tisoč evrov razlike, pri tem pa bogato nagraditi tudi stečajnega upravitelja Kosa.

Zlorabe položaja in več kaznivih dejanj jemanja in dajanja podkupnine je osumljenih šest oseb. Od tega so odvzeli prostost in pridržali pet oseb, pri čemer sta bili dve včeraj dopoldne še vedno v pridržanju.

Že leta 2016 ovadba zoper upravitelja

Na policiji so potrdili, da se je preiskava začela avgusta, torej mesec dni, preden je sodišče soglašalo s prodajo tovarniškega kompleksa. Pogodba o prodaji je bila sicer podpisana že maja 2017.

Toda oškodovani upniki so že več kot leto dni pred tem opozarjali na sume nepravilnosti.

Foto: Klemen Korenjak “Januarja 2016 smo vložili kazensko ovadbo prek svojega pooblaščenca. Razlog je bilo nespoštovanje insolvenčne zakonodaje pri vodenju MKT Printa," so za Siol.net potrdili na Gorenjski banki, ki je v stečajno maso prijavila za 4,4 milijona evrov terjatev.

Ker je bila nepremičnina prodana po prenizki ceni, od tega niso prejeli niti evra. Vsa kupnina je šla v roke družbe TCK, slabe banke nekdanjega Hypa, kot ločitvene upnice.

"Zaradi preteklih izkušenj s stečajnim upraviteljem smo tudi redno preverjali, ali se je že zgodila prodaja premoženja in kdaj lahko pričakujemo poplačilo svoje terjatve," so poudarili na Gorenjski banki.

Konec avgusta, nekaj dni, preden je kupec poravnal kupnino, so sodišče zaprosili tudi za več informacij o vodenju prodajnega postopka.

Od kod več kot tri milijone evrov?

Kje so v podjetju Elsner dobili okoli 3,5 milijona evrov, s katerimi so kupili nepremičnine MKT Printa, uradno ni znano.

Foto: Elsner V treh mesecih od spremembe lastništva na tej nepremičnini ni bila vpisana nobena hipoteka. Po dostopnih podatkih tudi podjetje ni moglo samo financirati nakupa, saj na letni ravni ustvari manj kot milijon evrov prihodkov od prodaje in ima sedem zaposlenih.

Lastnik podjetja MKA Mirko Klemenčič in Sebastijan Elsner, lastnik podjetja Elsner, ki je bilo končni kupec tovarniškega kompleksa, sta pri tem poslu očitno tesno sodelovala. Septembra lani, ko je tovarniški kompleks prešel v roke podjetja MKA, sta skupaj ustanovila podjetje MKT Print upravljanje nepremičnin. V začetku januarja letos sta ga izbrisala.

"Ne komentiram," je bil skop s pojasnili Klemenčič. Na vprašanja o tem, ali so ga že zaslišali kriminalisti, ni želel odgovoriti. Na njegovi stanovanjski hiši v Sostrem pri Ljubljani je sicer že dalj časa vpisanih več bančnih hipotek, od lani pa tudi 342 tisoč evrov visoka hipoteka Tomaža Avsenika, nadzornika kamniškega Calcita. Klemenčič bi moral ta dolg v celoti poravnati do avgusta letos.

Nedosegljiv je bil tudi Elsner. V podjetju včeraj niso vedeli, kje je.

Boštjan Nagode mu je nakazal 400 tisoč evrov

Upravitelj Tomaž Kos je že pred tem v stečajnem postopku MKT Printa sprejel več odločitev, ki so močno razburile upnike.

V letu 2014 je prodal stroje, zastavljene v korist Gorenjske banke, vendar tej ni nakazal vse kupnine, ampak jo je zadrževal za pokritje prihodnjih stroškov stečaja. Zato je banka vložila izvršbo na račune MKT Printa in o zavlačevanju obvestila sodišče.

Foto: Mediaspeed Stroški vodenja stečaja so sicer bistveno višji od prvotno načrtovanih. Namesto 3,3 milijona evrov naj bi Kos za vodenje postopka porabil okoli štiri milijone evrov.

Precej bolj je odmevala sodna poravnava z Boštjanom Nagodetom, ki je finančno izčrpaval MKT Print in bil s tem glavni krivec za propad in izgubo službe okoli 300 zaposlenih.

Po dogovoru s Kosom je Nagode, ki je uradno brez premoženja, pri notarju deponiral 400 tisoč evrov, ki so bili nato nakazani v stečajno maso. Kos je v zameno umaknil skoraj 10 milijonov evrov vredno odškodninsko tožbo zoper Nagodeta.

Od kod Nagodetu toliko denarja, stečajnega upravitelja ni zanimalo. "Notar me je obvestil, da je denar na računu," nam je tedaj pojasnil Kos. Tako ni povsem jasno, ali je 400 tisoč evrov zagotovil Nagode ali kdo drug, povezan z njim.

Izčrpaval podjetja in denar prelival v davčne oaze

Nagode je v preteklosti razpolagal z večmilijonskim premoženjem, za katerim so se izgubile sledi. Očitali so mu, da je domnevno nezakonito črpal sredstva iz lastnih podjetij in jih prek davčnih oaz prelival na zasebni račun v tujini.

Posledično je pokopal več tiskarskih podjetij. Ko je propadel MKT Print in je stečajni upravitelj Kos zamrznil njegovo tiskarno Schwarz, je Nagode ustanovil novo podjetje Schwarz Print in nanj prenesel premoženje Schwarza. Ta je šel nato v stečaj.

V torek je potekal predobravnavni narok v sojenju za oškodovanje propadle tiskarne Schwarz, na katerem pa Nagode ni priznal krivde.

Specializirano državno tožilstvo je poleg njega obtožilo še sestro Tanjo Nagode, celjskega pravnika Borisa Karlovška, ki se je s tožilstvom pogodil o priznanju krivde, podjetje Dominanca, ki se ukvarja z upravljanjem podjetij, in podjetje Schwarz Print.

Na sodiščih potekajo še trije postopki zoper Nagodeta.

Tomaža Kosa ovadili že leta 2015 Stečajnega upravitelja so kriminalisti ovadili že leta 2015, ko naj bi preko svojega podjetja Aronia izstavljal lažne račune odvetnikom, stečajnim upraviteljem in računovodjem. Vsega skupaj naj bi bilo za nekaj manj kot tri milijone evrov računov. Denar naj bi si nato prenakazal na svojo družbo v Bosni in Hercegovini, kjer naj bi ga tudi osebno dvigoval. Tam je prikazoval, da gotovino dviguje za nakup gozdnih sadežev, čeprav na carini glede teh poslov niso obstajali nobeni dokumenti. Podjetje Aronia je leta 2011 končalo v stečaju. Ko so se za ozadje poslov v BiH zanimali na finančni upravi, pa se je izgubila vsa sled za poslovno dokumentacijo. Čeprav ima na Celjskem pisarno, ki trenutno vodi več deset insolvenčnih postopkov, se Tomaž Kos ukvarja s številnimi drugimi posli. Tomaž Kos je več let vodil podjetje, ki upravlja hotel v Srbiji. Foto: AAAPlatform Že več let vodi tudi hotel in športno-turistični center v srbskem Zlatiborju. To delo mu je zaupala Vida Gaberc, stečajna upraviteljica podjetja Rašica Point, ki je bilo nekdaj v lasti medijskega mogotca Mateja Raščana. Kompleks v Srbiji so šele konec lanskega leta prodali, kupnina pa naj bi bila poravnana v teh dneh. Je tudi visoko v vrhu evropske Taekwon-do federacije, kjer po zadnjih podatkih opravlja funkcijo zakladnika. V zadnjih letih je v Sloveniji tudi organiziral evropska tekmovanja.