Koronakriza ustvarila anksioznega potrošnika

Najnovejša raziskava o potrošniku prihodnosti kaže, da je zaradi "korona negotovosti" nastala tudi nova kategorija potrošnikov. To so tako imenovani "anksiozni potrošniki," ki so sicer pripravljen trošiti, a previdno, omahljivo, nepredvidljivo in nikakor ne na tradicionalen način, ugotavljajo pri globalnem strateškem svetovalnem podjetju EY-Parthenon, ki z ekipo štiri tisoč strokovnjakov deluje na vseh celinah, tudi v Sloveniji.

Anksioznost ali tesnoba je neprijetno, strahu podobno čustveno stanje. Lahko se pojavi postopoma ali nenadno, razlikuje pa se tudi glede intenzivnosti in trajanja. Telesne in vedenjske spremembe, ki jih doživljamo ob tesnobi, so podobne odzivu na stres, a običajno bolj izrazite. Vključujejo pospešeno bitje srca, slabost v želodcu, potenje, tresenje, napetost mišic, hitro utrudljivost, težave s prebavo, oteženo dihanje, vrtoglavico, nespečnost, težave s koncentracijo, prisotno pa je lahko tudi izogibanje dejavnostim ali krajem, ki vzbujajo strah. Na ravni čustev posameznik doživlja vznemirjenost, občutke ogroženosti, strahu in panike. Na ravni mišljenja pa se mu porajajo neprestane skrbi o stvareh, ki so mu pomembne, ter misli kot: ''Zmešalo se mi bo.'', ''Tega ne morem obvladovati''.

Uspešna podjetja prihodnosti bodo morala zato po njihovih navedbah zadovoljiti temeljne človeške potrebe po zaupanju, varnosti in skrbi za zdravje ter zagotoviti varno starost in zdravo okolje. In to čim bližje domačemu okolju potrošnika – z uporabo novodobnih digitalnih kanalov, prek katerih bo mogoče zadovoljiti čim več vsakdanjih človeških potreb, vključno z nakupovanjem, izobraževanjem, poslovanjem ter tudi z zabavo, rekreacijo in preživljanjem prostega časa.

Virus se je vrnil skozi velika vrata

Pri EY-Partheonu ugotavljajo, da so poslovni odnosi v prvih dveh mesecih prvega vala epidemije, pa tudi v drugem valu, skoraj popolnoma obstali, zaposleni so večinoma delali od doma ali so bili poslani na čakanje na delo, potrošništvo je bilo omejeno na osnovne življenjske in bivalne potrebe.

Po poletnem predahu pa je jesen hitro prinesla streznitev. Virus se je vrnil skozi velika vrata in nam prinesel spoznanje, da je življenje z njim naša nova realnost. Realnost, v kateri tradicionalni modeli poslovanja podjetjem ne bodo več omogočali preživetja, potrošnikom pa ne bodo zagotavljali večine njihovih potreb.

Nikoli ne bo več tako, kot je bilo

Strokovnjaki zato podjetjem za uspešno poslovanje tudi v obdobju po covid-19 svetujejo, naj predvsem poskrbijo za svoje stranke, partnerje in zaposlene, da bi jim vsaj delno uspelo ublažiti posledice krize. To pa lahko storijo le tako, da se čim bolj prilagodijo novi resničnosti, v kateri nikoli več ne bo tako, kot je bilo.

Tesnoba, negotovost, strah so te dni stalni spremljevalci mnogih. Foto: Getty Images Tudi podjetja, ki niso razmišljala o digitalni strategiji, so morala tako rekoč čez noč digitalizirati vsaj del svojega poslovanja. Večletni načrti za digitalizacijo so se spremenili v mesečne načrte. Veliko podjetij je bilo prisiljenih spremeniti način dela tako znotraj podjetij (delo od doma, uporaba platform za digitalno sodelovanje, kot sta Teams in Zoom) kot tudi pristop do kupcev in dobaviteljev.

Vodilna podjetja bodo čez desetletja drugačna

"Katera bodo vodilna k potrošniku usmerjena podjetja leta 2030, je za zdaj neznanka. Verjamem pa, da bodo popolnoma drugačna, kot so danes. Vemo, da so trgovci na drobno že leta pod pritiskom. Pandemija je te pritiske samo še okrepila. Želje potrošnikov se hitro menjajo. V in po obdobju covid-19 se bodo morala podjetja premakniti na polje zadovoljevanja temeljnih potreb kupcev, kot so skrb za zdravje, starost ter skrb za okolje in zdrav planet.

Za vse to bo treba razviti platforme, ki bodo temeljile na zaupanju in ki bodo čustveno povezale ljudi. Zato bo potrebno povezovanje različnih industrij, ki bodo lahko zadovoljile vse potrebe kupcev in ponudile vse odgovore. Takšne platforme bi lahko sčasoma postale nova globalna podjetja z milijardnimi posli," napoveduje Domen Zadravec, vodilni partner za Srednjo Evropo pri EY-Parthenon.