Kljub epidemiji izredno zanimanje za nakup stanovanj

Čeprav je koronavirus močno ohromil promet z nepremičninami, se iznajdljivi nepremičninski posredniki poslužujejo novih načinov dela. Kupci so navdušeni nad virtualnimi ogledi, povpraševanje po rabljenih stanovanjih v Ljubljani presega ponudbo, za dobro nepremičnino pa so pripravljeni odšteti celo več, kolikor zanjo zahteva prodajalec.

Epidemija je na glavo postavila tudi nepremičninski trg. Ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa so že v spomladanskem valu prepovedali dejavnost nepremičninskega posredovanja in s tem praktično zaustavili trgovanje z nepremičninami. Število poslov se je takoj občutno zmanjšalo, po poletni oživitvi trga pa se je zgodba jeseni ponovila. In ta še kar traja.

A so v petmesečni ustavitvi dejavnosti nekateri nepremičninski posredniki sprejeli novo realnost in se temu prilagodili z novim pristopom dela.

V nepremičninski agenciji Inalbea so se tako novembra lotili organiziranja virtualnih ogledov stanovanj. Nepremičnino vnaprej posnamejo s profesionalno tridimenzionalno kamero (3D), s posnetkom pa se potem skupaj s zainteresiranimi kupci preko Zooma "sprehodijo" skozi nepremičnino.

Takoj po koncu virtualnega ogleda že prve ponudbe

"Pozitivno me je presenetilo, da se nam je na našem prvem virtualnem ogledu stanovanja na daljavo pridružilo kar 37 zainteresiranih kupcev. Stranke so bile navdušene nad novim pristopom prodaje nepremičnin in hkrati izjemno kooperativne. Postavljale so številna vprašanja, na katere morda nekateri sploh pomislili ne bi. Še isti dan smo začeli prejemati ponudbe, ne da bi si v živo sploh ogledali stanovanje," pojasni Zarja Mavec, lastnica in direktorica nepremičninske agencije Inalbea iz Ljubljane, ki je del skupine Keller Williams Slovenia.

Trenutne prodajne cene rabljenih ljubljanskih stanovanj, odvisno od lokacije, se gibljejo od 2.800 do 3.100 evrov in več, pojasnjuje Zarja Mavec. Foto: Osebni arhiv

V teku pogajanj med kupcem in prodajalcem so si stranke same odšle ogledat stanovanje, ki jim ga je lastnik stanovanja zgolj odprl, nato pa se je umaknil. Z agencijo so na daljavo nato uskladili še prodajno pogodbo in jo jim poslali po pošti. Vse je torej potekalo brezstično.

Mavčeva opaža, da je strankam ta pristop zelo všeč, saj je nekaj novega, varnega, hkrati pa prihranijo ogromno časa, ki bi ga drugače porabili za dejanske oglede. Virtualne vodene oglede pogosto organizirajo v poznih popoldanskih urah ali za konec tedna, ko imajo stranke na voljo več prostega časa. Njihova anketa je razkrila, da bi se kar tretjina kupcev za nakup odločila zgolj na podlagi virtualnega posnetka. S takšno prakso namerava nadaljevati tudi po koncu epidemije.

Povpraševanje močno presega ponudbo

Da je povpraševanje po rabljenih stanovanjih v Ljubljani kljub epidemiji izjemno, Mavčeva ponazori s primerom prodaje 60 kvadratnih metrov velikega stanovanja na Viču. S pomočjo virtualnega ogleda so konec lanskega leta dvosobno stanovanje uspeli prodati celo za višjo ceno od oglaševane. "Ta je znašala 195 tisoč evrov, prejeli smo celo ponudbo za 200 tisočakov. Zaradi ugodnejših plačilnih pogojev, kupec je bil pripravljen na vselitev počakati nekaj mesecev, je bilo stanovanje na koncu prodano za 197 tisoč evrov," razkriva.

Cene stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji so v tretjem četrtletju lanskega leta glede na drugega v povprečju zrasle za 0,1 odstotka, kažejo zadnji podatki državnega statističnega urada. Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin so na četrtletni ravni v povprečju zrasle za 0,6 odstotka. Na letni ravni pa so se cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin zvišale za 2,9 odstotka. Število prodaj rabljenih stanovanjskih nepremičnin je bilo v tretjem četrtletju lanskega leta najvišje po zadnjem četrtletju 2019.

Podobna situacija se ji je pripetila že v začetku lanskega septembra. Dvosobno 50 kvadratnih metrov veliko stanovanje za Bežigradom iz leta 1988, ki je bilo v prvotnem stanju, so skušali prodati za 160 tisoč evrov, prodali pa so ga 172 tisočakov. "Prodajni postopek je šel iracionalno čez vse meje," presenečeno pove Mavčeva.

Vzrokov za izjemno povpraševanje je več

Izjemno povpraševanje po rabljenih stanovanjih v prestolnici pripisuje več razlogom. Stanovanja, ki so se pred epidemijo oddajala v kratkoročni najem prek platform Airbnb in Booking, se proti pričakovanjem večine še niso pojavila v prodaji. Velika večina jih je končala v dolgoročnih najemih, zaradi česar so tudi nekoliko upadle cene najemnin.

Drugi razlog vidi v visokih cenah novogradenj. Te so za kupce, ki prvič rešujejo stanovanjski problem, nedostopne. Mladim parom že za nakup rabljenega stanovanja velikokrat na pomoč priskočijo starši.

Tretji razlog pa vidi v izjemno poceni denarju na finančnih trgih. Tisti, ki stanovanja kupujejo tudi kot investicijo, raje kupijo po malo višji ceni, saj lahko zaradi nizkih obrestnih mer razliko hitro nadoknadijo.

Mavčeva iz prakse ugotavlja, da se trenutne prodajne cene rabljenih ljubljanskih stanovanj, odvisno od lokacije, gibljejo od 2.800 do 3.100 evrov in več.