Ljubljansko Ikeo bo vodil Belgijec

Družba Ikea Jugovzhodna Evropa je na položaj vodje trga za Slovenijo imenovala Casa Lachaerta. Ta bo vodil tudi trgovino v ljubljanskem nakupovalnem središču BTC City in maloprodajno dejavnost družbe na slovenskem trgu. Funkcijo bo uradno nastopil 1. januarja 2020, so sporočili iz Ikee.

Cas se je družbi Ikea pridružil leta 2007 kot sodelavec v prodaji v matični Belgiji. Od tedaj se je preizkusil na več položajih v različnih državah ter sodeloval pri številnih širitvenih projektih in odpiranju novih poslovalnic. Delal je kot namestnik poslovodje trgovine v Parizu in se leta 2017 preselil v Romunijo, kjer je zasedel položaj poslovodje trgovine Ikea Pallady, največje trgovine IKEA v Jugovzhodni Evropi in druge največje v Bukarešti, so še sporočili.

Družba Ikea Jugovzhodna Evropa obsega trgovine v Sloveniji, Romuniji, Srbiji, Ukrajini in na Hrvaškem.

Ikea bo v gradnjo svoje prve trgovine v Sloveniji vložila 90 milijonov evrov. Zaposliti namerava do 300 ljudi.