Kako bo širjenje koronavirusa vplivalo na slovensko gospodarstvo?

Zaradi izbruha in širjenja koronavirusa, po informacijah GZS, proizvodnje doslej še ni omejilo nobeno podjetje v Sloveniji, se pa to lahko hitro spremeni. Čeprav je za natančne ocene gospodarskih posledic še mnogo prezgodaj, pa nekatera podjetja škodo že preštevajo.

V sosednji Italiji so te dni potrdili že šesto smrtno žrtev novega koronavirusa. Med drugim so v državi zaprli številne javne prostore in odpovedali prireditve. Virus Covid-19 se vse hitreje širi tudi drugje po svetu; iz Južne Koreje danes poročajo o 231 novih primerih okužbe. Skupno je sedaj v državi okuženih že 833 ljudi, kar je največ v katerikoli državi poleg Kitajske.

Zaradi virusa je doslej umrlo skoraj 2.600 ljudi, 80 tisoč ljudi po svetu je okuženih. Širjenje virusa vznemirja tudi vlagatelje na borzah. V rdeče so danes odete vse evropske borze. Kako bi morebitna epidemija vplivala na slovensko gospodarstvo?

GZS: Občutek panike se povečuje preko zdrave mere

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) ocenjuje, da je ključen kratkoročni dejavnik, znižano razpoloženje slovenskih potrošnikov, kar tudi znižuje rast bruto domačega produkta (BDP).

"To je povezano s poplavo negativnih novic o koronavirusu, določenih tudi brez materialne substance. Občutek panike se zaradi medijskega poročanje povečuje prek zdrave mere. BDP bo v prvem četrtletju še vedno rasel, vendar bi se njegova rast upočasnila za okoli 0,2 odstotni točki glede na trende pred izbruhom koronavirusa," napoveduje Bojan Ivanc, glavni ekonomist pri Analitiki GZS.

Posredniki na Kitajskem neobveščenost strank izkoriščajo za hitre zaslužke

Ivanc pojasnjuje, da slovenska podjetja, ki dobavljajo svoje izdelke iz Kitajske in Azije, pozorno spremljajo roke dobave in razpoložljivost proizvodov. "Nekatere zakupujejo količine proizvodnje na drugih trgih, kar pomeni višjo nabavno ceno. Pojavljajo se tudi špekulacije na lokalnem kitajskem trgu in nove vrste nabavnih posrednikov, ki neobveščenost strank izkoriščajo za hitre zaslužke," opozarja Ivanc.

Dodaja, da so velika podjetja, ki več uvažajo iz Kitajske ter tudi izvažajo, že sprejela določene preventivne ukrepe. Prav tako bolj pozorno spremljajo svoje kitajske in zahodne partnerje.

"Zaradi širjenja koronavirusa se pojavljajo špekulacije na lokalnem kitajskem trgu in ustvarjajo nove vrste nabavnih posrednikov, ki neobveščenost strank izkoriščajo za hitre zaslužke," opozarja Bojan Ivanc, glavni ekonomist pri Analitiki GZS. Foto: STA Ivanc še poudarja, da ima pretežni del podjetij v Sloveniji zalog za dva do tri mesece. Po njegovih informacij proizvodnjo zaradi koronavirusa ni omejilo še nobeno podjetje v Sloveniji. Se pa to lahko spremeni, če se logistični tokovi spremenijo oziroma če bo proizvodnja v določenih tovarnah še naprej prekinjena.

Posel Duola na Kitajskem ustavljen, težave tudi v Italiji

Dušan Olaj, lastnik slovenskega podjetja Duol, priznava, da širjenje koronavirusa močno vpliva na poslovanje njihovega podjetja. Kitajska je namreč ena izmed njihovih trgov.

"Prve posledice že čutimo. V Pekingu ne moremo izpeljati montaže športne dvorane, ki smo jo načrtovali že januarja. Projekt je do nadaljnjega ustavljen. Svojih pogodbenih obveznosti, povezanih s pripravo objekta, namreč ne more izvršiti kitajski izvajalec, prav tako pa na montažo objektov ne moremo poslati slovenskih sodelavcev," pojasnjuje Olaj. Dodaja, da so zaradi epidemije povsem zastale tudi aktivnosti in pogovori s potencialnim kitajskim prevzemnikom Duola.

Z izbruhom koronavirusa v sosednji Italiji in vzpostavitvijo izrednih razmer pa od tega konca tedna občutijo tudi težave z organizacijo in izvedbo transporta do njihovih dobaviteljev in kupcev v Italiji. Cestni prevozniki namreč prekinjajo prevoze na območja pod karanteno v Furlaniji - Julijski krajini, Benečiji, Emiliji - Romanji, Lombardiji in Piemontu. V mesta je možen prehod samo preko tako imenovanega zdravstvenega koridorja. Teh mest pa ne sme nihče zapustiti, niti nihče obiskati.

Olaj bi od vlade pričakoval bolj odločno in celovito informiranje javnosti

"Ker pričakujemo, da se bo situacija v Italiji še zaostrila, preigravamo nove načine poslovanja," pojasnjuje. Duol je namreč lastnik tudi tovarne v Milanu, kjer proizvodnja, po Olajevih besedah, trenutno poteka še nemoteno, so pa z italijanskimi sodelavci v stalnem stiku. "Največja težava je v tem, da ne vemo, kako se bodo razmere odvijale v prihodnje. Vsaka napoved je praktično nemogoča," opozarja.

Glede na reševanje razmer na Kitajskem pa sklepa, da bo časovnica umiritve razmer bistveno daljša od prvotnih predvidevanj. "Če je za 11 občin že zdaj vzpostavljena karantena do 1. marca, lahko samo ugibamo, kaj bo šele s potenciranjem razmer v regiji," se sprašuje Olaj.

"Koronavirus bo v vsakem primeru povzročil veliko škodo ne samo slovenskemu, ampak tudi celotnemu svetovnemu gospodarstvu," napoveduje Dušan Olaj, lastnik podjetja Duol. Foto: Klemen Korenjak Po njegovih besedah škodo na Kitajskem ocenjujejo v trilijonih dolarjev. "Koronavirus bo v vsakem primeru povzročil veliko škodo ne samo slovenskemu, ampak tudi celotnemu svetovnemu gospodarstvu. Ne le v turizmu, temveč tudi v logistiki in v luči sklepanja novih poslov. Iz previdnosti se bo vse skupaj skrčilo na osnovno funkcioniranje," napoveduje Olaj. Dodaja, da so tudi brez panike stvari izjemno resne. S strani pristojnih institucij v Sloveniji bi zato pričakoval bistveno bolj odločno in celovito informiranje javnosti.

Na temo vpliva epidemije novega koronavirusa na slovensko gospodarstvo ter potrebnih ukrepov se bo po sestanku z deležniki s področja gospodarstva in turizma odzval tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Izjavo bomo ob 16.30 prenašali v živo.

Poslovanje Krke zaenkrat ni ogroženo

Dogajanje na Kitajskem pa za zdaj ne vpliva na poslovanje našega največjega farmacevta Krke. "Krka, d. d., Novo mesto je pred kitajskim novim letom poskrbela za dovolj velike dobave surovin s tega trga, tako da delo v naših poslovnih enotah poteka nemoteno. Poslovanje bomo v naslednjih dneh še naprej urejali preko konferenčnih klicev in elektronskih sporočil. V Krki smo na podobna obolenja pripravljeni tako s sanitarnimi, zdravstvenimi kot tudi organizacijskimi preventivnimi ukrepi, s katerimi zagotavljamo primerne pogoje za zmanjšanje možnosti okužbe zaposlenih in nemoteno poslovanje," so sporočili iz novomeške Krke.

Država razmišlja o nekaterih ukrepih Foto: STA Izbruh koronavirusa na slovensko gospodarstvo še nima večjega vpliva, a ponekod se pojavljajo težave. Država zato po navedbah gospodarskega ministra Zdravka Počivalška razmišlja o ukrepih, npr. o subvencioniranju čakanja na delo. Počivalšek ob tem še poudarja, da morajo morebitni ukrepi za zaščito javnega zdravja zagotavljati pretočnost blaga. Počivalšek je po sestanku z nekaterimi direktorji podjetij, ki čutijo posledice izbruha novega koronavirusa, poudaril, da na ministrstvu od začetka spremljajo razmere v povezavi z vplivom te epidemije na gospodarstvo. Po današnji izmenjavi mnenj ugotavljajo tri vrste težav. Največje težave so, tako Počivalšek, v upadu prodajnih in nabavnih aktivnosti na določenih področjih v predelovalnem sektorju. Drugi sklop težav je v logistiki, predvsem v Luki Koper. Največje težave pa so po Počivalškovih pojasnilih v turizmu, predvsem zaradi odpovedi potovanj azijskih gostov, še večje pa bi bile posledice resnejše krize v okoliških državah. Poleg vsega tega pa so po Počivalškovih besedah iz gospodarstva dobili tudi sugestijo, da bi se podjetjem po potrebi pomagalo z likvidnostnimi sredstvi. (STA)

Zaradi zaščite zdravja delajo od doma

Iz slovenske podružnice logističnega podjetja Cargo-partner so nam sporočili, da so sprejeli številne ukrepe za zaščito zdravja in varnosti svojih zaposlenih. Med drugim so uvedli tudi delo od doma. "Situacijo na Kitajskem bomo še naprej budno spremljali ter stranke o dogajanju tudi redno obveščali. Prav tako budno spremljamo situacijo v sosednji Italiji. Pripravljenih imamo več scenarijev, na podlagi razvoja situacije pa se bomo odločali, kako naprej," so zapisali.

Dodajajo še, da je podjetje od zaključka kitajskih novoletnih počitnic spet popolnoma operativno – v vseh državah po svetu, tudi na Kitajskem, kjer so razmere še najbolj kritične. Vse njihove pisarne na Kitajskem so ponovno odprte, z izjemo pisarne v mestu Shenzhen (ta naj bi se odprla predvidoma jutri) ter pisarne v mestu Wuhan, za katero pa datum odprtja še ni znan.

V Knauf Insulation še niso preventivno ukrepali

Razmere v zvezi s širitvijo koronavirusa podrobno spremljajo tudi v škofjeloškem podjetju Knauf Insulation, vendar za zdaj še niso preventivno ukrepali. Na poslovanju pa tudi niso opazili motenj dejavnosti.

Iz Pošte Slovenije so sporočili, da bodo oddajo poštnih pošiljk za Kitajsko uporabnikom predvidoma ponovno omogočili na začetku marca. Njihov partnerski letalski prevoznik je namreč na začetku februarja ukinil lete na Kitajsko. Lahko pa uporabniki v nujnih primerih izberejo storitev UPS pošiljka, vendar morajo predhodno preveriti, ali je prenos za izbrano naslovno pošto na Kitajskem omočen, opozarjajo na Pošti.

Še vedno pa prejemajo pošiljke iz Kitajske, vendar v nekaj manjšem obsegu. Prav tako še vedno prihaja do zamud pri prenosu.

IMF: Koronavirus pod vprašaj postavlja krhko gospodarsko okrevanje Izbruh koronavirusa pod vprašaj postavlja že tako krhko okrevanje globalnega gospodarstva, je po srečanju finančnih ministrov držav G20 v Rijadu dejala generalna direktorica Mednarodnega denarnega sklada (IMF) Kristalina Georgieva. Poudarila je, da je gospodarska aktivnost na Kitajskem zaradi koronavirusa močno upočasnjena, o težavah poročajo tudi podjetja iz mnogih drugih držav. Sodobne dobavne verige so zelo prepletene, je dodala. Še sredi februarja je bila mnenja, da bodo posledice za gospodarstvo blage.

Franjo Bobinac, predsednik kolegija direktorjev v velenjskem izdelovalcu bele tehnike Gorenje, ki je v lasti kitajskega Hisensa, je po sestanku zatrdil, da so razmere znotraj celotne korporacije ob epidemiji koronavirusa pod nadzorom. Po njegovih besedah v nobeni od njihovih tovarn na Kitajskem in v Evropi ni obolelih. Težave z dobavo imajo le na Kitajskem, v Evropi pa ne, ker so tu vezani na evropsko dobaviteljsko verigo. Če se bodo pojavile, jih bodo reševali sproti, iskali alternative in o tem obveščali tudi kupce, je napovedal.



"Če letala s turisti v Pekingu, Seulu, Tokiu ne vzletajo, teh turistov ni," je danes po sestanku z ministrom navrgel direktor Postojnske jame Marjan Batagelj. Glede na to, da v Postojnski jami naštejejo kar 177.000 turistov iz Azije na leto, kar predstavlja četrtino vseh gostov, se je treba "sprijazniti, da bo dobro, če bo letos od tam prišla desetina teh turistov". Od države ničesar ne zahtevajo, pričakujejo pa "jasne napotke, kako ukrepati, če se to (virus, op. a.) zgodi na tvojem pragu". Povedal je še, da odpuščanje ni prva misel, da pa bo to, če gostov ne bo, dejstvo. (STA)