Kaj pomenijo tajni vladni načrti za slovenski turizem #video

Zaupno gradivo, ki že nekaj tednov čaka na potrditev vlade, predvideva ustanovitev novega državnega megaturističnega podjetja, ki bo prekašalo nekdanji HIT in vsa slovenska zdravilišča skupaj. Gre za bitko za nadzor skoraj treh četrtin slovenskega turizma.

Državni turistični holding naj bi pod eno streho združil kar 400 milijonov evrov vredne slovenske hotele, ki ustvarijo okoli 35 milijonov evrov dobička na leto, v naslednjih osmih letih pa naj bi bilo z obnovami in nabavami povezanih še za dobrih 200 milijonov evrov povezanih poslov, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Ob tem so se v ozadju pojavila še močna namigovanja, da bo Andrej Božič, ki je že avgusta napovedal odstop iz uprave Slovenskega državnega holdinga, od prvega decembra kot zasebnik svetoval prav novi državni megaturistični družbi, ki jo je pomagal ustanoviti na trenutni funkciji.

Pod letni načrt upravljanja za področje turizma je podpisan prav član uprave SDH Andrej Božič. Foto: STA

Letni načrt predvideva šest za turizem nenavadnih korakov

Božič danes teh govoric na naše izrecno vprašanje ni zanikal, razkrivamo pa tajno vladno gradivo, ki ga danes ne želijo komentirati niti na gospodarskem ministrstvu niti na SDH.

Pod letni načrt upravljanja za področje turizma je podpisan prav član uprave SDH Andrej Božič. Omenjeni načrt predvideva šest za slovenski turizem nenavadnih korakov. V prvih dveh sta predvidena prenos naložb s slabe banke in združitev turizma na SDH, v tretjem pa vložek velikega strateškega partnerja.

Če tega ni, četrti korak odpira možnost, da v lastništvo megapodjetja vstopijo domači paradržavni skladi in zavarovalnice. Šele v petem koraku, ko bi nekdo že dal denar, je predvideno prestrukturiranje turizma, kar ni običajna poslovna praksa, v zadnjem koraku pa naj bi država najpozneje v osmih letih izstopila iz slovenskega turizma.

"Ljudje rotirajo po položajih, ne glede na t,o kaj so v prejšnji službi naredili dobrega ali pa še posebej, če so storili kaj slabega. Zarotirajo na položajih zato, da ima nekdo med njimi korist," pravi Dobovšek. Foto: Bor Slana

Andrej Božič s prvim decembrom odhaja iz uprave SDH. Po neuradnih informacijah naj bi šel v zasebne poslovne vode, s slovenskimi turističnimi podjetji in bodočim državnim turističnim holdingom, katerega upravljanje je po spopadu z DUTB dobil prav SDH, pa naj bi sklenil svetovalne pogodbe. Božič po elektronski pošti naših navedb ni zanikal, zapisal je le, da njegove nadaljnje zasebne poslovne poti ne želi vnaprej komunicirati. Da gre za problem vrtljivih vrat, nam je potrdil Bojan Dobovšek iz stranke Dobra država.

"Ljudje rotirajo po položajih, ne glede na t,o kaj so v prejšnji službi naredili dobrega ali pa še posebej, če so storili kaj slabega. Zarotirajo na položajih zato, da ima nekdo med njimi korist," pravi Dobovšek.

"S pomočjo bank odkupiti od nekega finančnega sklada lastniški delež na način, da si zagotovijo 100-odstotno lastništvo; mislim, da je to popolnoma skregano z logiko," pravi ekonomist Marko Jaklič. Foto: STA

Naslednji korak pri združevanju turistično-hotelirskih družb je vrnitev Save v paradržavne roke. Sava državi po pogodbi o prestrukturiranju dolguje še 57 milijonov evrov.

Sava bi se za ta znesek zadolžila pri slovenskih bankah, denar nakazala na SDH, ta pa bi nato s tem denarjem speljal nakup Savinega turizma od finančnega sklada York. Na podoben način so se slovenska podjetja v spregi s politiko enkrat že prezadolžila in izkopala bančno luknjo.

"S pomočjo bank odkupiti od nekega finančnega sklada lastniški delež na način, da si zagotovijo stoodstotno lastništvo. Mislim, da je to popolnoma skregano z logiko. Ne samo, da na nek način omogočimo nekemu tujemu finančnemu skladu, da je, najprej z diskontom, s terjatvijo, kupil en lastniški delež, zdaj pa bo še z neko sigurno premijo prodal ta delež, ker imamo v ozadju neko fiksno idejo, da imamo lahko le z državnim lastništvom, pa če hočete s političnim nadzorom, uspešen turizem. Mislim, da je to popolnoma nespametno," meni ekonomist Marko Jaklič.

Letnega načrta upravljanja turističnih naložb na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ne komentirajo, češ da mora gradivo, ki je označeno s stopnjo zaupnosti, najprej obravnavati vlada, kamor dokument nese državni sekretar Aleš Cantarutti.

Nenavadno pa je, da z vsebino dokumenta oziroma načrti SDH glede predvidenih naslednjih korakov niso bili seznanjeni na slabi banki, kar pomeni, da se dva glavna sklada državnega premoženja med seboj ne pogovarjata.

"Slišal sem za neke ideje, ki mislim, da so zelo dobre, da bi se slaba banka poleg upravljanja slabih terjatev pretvorila tudi v družbo za prestrukturiranje podjetij v težavah, ker bi s tem namesto razprodaje država kaj več iztržila od tega svojega premoženja in če bo šla v to smer, mislim, da je naravno, da bi ta turistični holding kot sektor, ki je v nekih finančnih težavah in potrebuje prestrukturiranje, sodil pod njihovo okrilje," je dejal politični svetovalec Sebastjan Jeretič.

Gre za denar, za 400-milijonski turistični imperij, za nekaj deset milijonov letnega dobička in ogromne posle pri nabavah in vzdrževanju hotelov, sicer vladni načrt za turizem kot izrazito tržno dejavnost ne bi bil pod oznako tajno oziroma zaupno.