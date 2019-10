Zaradi Adrie zaskrbljeni v turizmu: Slovenijo si bodo zapomnili po slabih izkušnjah

Skorajšnji stečaj Adrie Airways in odpovedi poletov na brniškem letališču slovenskemu turizmu povzročajo nemalo gospodarske škode. Poleg hotelirjev prihodke izgubljajo tudi turistični vodniki, ki opozarjajo, da so tuji gostje zaradi izpadlih letalskih povezav pod velikim stresom. Vrstijo se odpovedi in preložitve ogledov, turisti pa med obiskom naše države na svoje stroške iščejo načine, kako priti do naslednje destinacije oziroma kako se vrniti domov. Ob tem v slovenskem turizmu poudarjajo potrebo po ustanovitvi nove nacionalne letalske družbe.

Turisti se ustavljajo pri prvih turističnih agencijah, ki jih najdejo, in iščejo prevoze do drugih držav. Poleti so razprodani, cene letalskih vozovnic gredo v nebo. Znamenitosti in ogledi jih sploh ne zanimajo, ves čas, ki ga bodo preživeli v Sloveniji, bodo porabili za to, da najdejo pot iz naše države do druge destinacije. S takšnimi razmerami se v zadnjih dneh srečujejo turistični vodniki, ki se trudijo, da bi potovanje po Sloveniji njihovim gostom ostalo v čim lepšem spominu.

"Vse, kar je Slovenija vložila v promocijo, je v tem trenutku izgubljeno"

"Kako bom prišel domov, kdo mi bo to plačal? Ali mi to krije zavarovanje, ali bom lahko stopil v stik s sorodniki? Predstavljajte si, da se v tem trenutku znajdete v eni od držav na drugi strani Atlantika in vam odpovedo polet. Vse, kar je Slovenija do zdaj vložila v promocijo, je v tem trenutku izgubljeno," je kritična Mateja Kregar Gliha iz Društva regionalnih turističnih vodnikov Slovenije.

Zaradi odpovedi poletov in sprememb v poletih, ki so posledica težav Adrie Airways, so se v visoki turistični sezoni v stiski znašli tudi domači turistični vodniki. Foto: STA

Zaradi težav Adrie so se domači turistični vodniki po njenih besedah znašli v veliki stiski: "K nam v tem času še vedno prihaja zelo veliko obiskovalcev, nekateri so tudi že eno leto vnaprej rezervirali potovanja. Zaradi sprememb pri poletih so se v preteklih dneh pojavljale zelo velike težave tudi pri organizaciji izletov in ogledov. Urniki so se nam dobesedno porušili, v tem delu sezone pa je to zelo problematično."

Zaradi odpovedi ogledov in izletov se dogaja izpad prihodkov, saj vodniki od nikogar ne morejo zahtevati plačila, razlaga Kregar Glihova: "To je neposredna izguba prihodka na strani storitvenih dejavnosti v Sloveniji, vendar je to trenutno še najmanj v primerjavi s tem, kar je Slovenija izgubila pri svojem ugledu. Vsi nastopi v tujini, promocijske takse, ki jih zdaj plačujejo naši gostje, so zaman. Če infrastruktura ne deluje, potem lahko pozabimo na petzvezdična doživetja in petzvezdične destinacije."

"Gost si žal vedno nekaj zapomni po najslabši izkušnji"

Težave z letalskimi povezavami potnikom med potovanjem po Sloveniji povzročajo izjemno veliko nelagodje. "Potovanje je za potnike samo po sebi stres, zdaj pa občutijo še stres, ker ne vedo, kako bodo sploh prišli na destinacijo oziroma kako se bodo po potovanju vrnil domov," razlaga Kregar Glihova. Gosti imajo veliko težav zlasti pri odhodih iz države, dodatni stroški, ki jih morajo plačati, pa jim skazijo celotno doživetje.

Tuji letalski prevozniki Slovenije in brniškega letališča ne bodo promovirali tako, kot ju je Adria Airways, opozarja Mateja Kregar Gliha iz Društva regionalnih turističnih vodnikov Slovenije. Foto: STA

"Gost si žal vedno nekaj zapomni po najslabši izkušnji. Slovenija se jim bo vtisnila v spomin kot država, v kateri so ves dan čakali na letališču, država, v kateri niso vedeli, kdaj bodo leteli, in država, v kateri so jim nastali dodatni stroški. Nekateri gostje so pod hudim pritiskom tudi zato, ker ne vedo, ali se bodo po koncu potovanj v službo vrnili pravočasno," pravi dolgoletna turistična vodnica.

Po njenem mnenju država mora imeti svojega letalskega prevoznika, ki bo destinacijo ustrezno promoviral. "Kdor si domišlja, da bo trg rešil vse težave, se hudo moti, saj kapital vedno deluje v smeri ustvarjanja dobička. Jaz rada potujem s Turkish Airlines, ampak ta letalska družba promovira Istanbul, ne glede na to, katero destinacijo pokriva. Oni promovirajo sebe, in če mi ne bomo imeli lastnega prevoznika, potem smo izgubljeni, na trgu ne obstajamo in nas ni," meni Kregar Glihova.

"To je tako, kot če bi Slovenija ostala brez Slovenskih železnic"

Zaradi propada Adrie so zaskrbljeni tudi na Bledu. V tem trenutku nihče ne more z gotovostjo povedati, kakšne bodo dolgoročne posledice stečaja nekdanjega nacionalnega letalskega prevoznika, opozarja Romana Purkart iz Turizma Bled: "Adria Airways je bila izjemnega pomena za Bled. Predstavljam si, da bo trg že poskrbel, da bodo vrzel zapolnili novi ali že delujoči tuji letalski prevozniki, ampak to je tako, kot če bi Slovenija ostala brez Slovenskih železnic."

Adria Airways je bila izjemnega pomena za Bled, poudarja Romana Purkart iz Turizma Bled. Foto: Thinkstock

Velike skupine gostov iz Azije, ki potujejo po Evropi in prihajajo na Bled, zaradi težav z Adrio ne bodo prizadete, zato na Bledu ne pričakujejo, da bi jih bilo v prihodnjih tednih kaj manj. "Težave se pojavljajo predvsem pri individualnih gostih, manjših skupinah, ki ne potujejo z velikimi turističnimi agencijami, in pri poslih, ki so bili sklenjeni v Sloveniji," pojasnjuje Purkartova.

Na Bledu sicer nimajo natančnih podatkov o tem, koliko ljudi je v naš alpski biser pripotovalo po zaslugi Adrie in koliko prek drugih letalskih družb, se pa zavedajo, da bi bila ustanovitev novega nacionalnega letalskega prevoznika za slovenski turizem velikega pomena. "Jaz sem vsekakor za to rešitev. Adria Airways je bila vendarle nacionalni prevoznik. Mi nismo velik trg, kot na primer ZDA, kjer bi v takšnih položajih nekdo na hitro vskočil. Slovenija je majhen trg, kar je v tem trenutku zagotovo slabost," meni Purkartova.