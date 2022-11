Kaj lahko storijo kupci stanovanj, da se izognejo vse dražjim kreditom?

Bodoči kupci stanovanj, ki se še gradijo, vse bolj z zaskrbljenostjo opazujejo višanje obrestnih mer, s katerimi želijo centralne banke zajeziti naraščajočo inflacijo. To bo zagotovo podražilo posojila, ki jih kupci načeloma lahko sklenejo šele ob izgradnji nepremičnine. Če bi posojilo za nakup nepremičnine lahko najeli danes, bi bilo zanje precej ugodneje, kot bo na primer čez pol leta ali še kasneje. Toda ali potrošniki to sploh lahko naredijo? Pozitivno so za Siol.net odgovorili le z ene banke.

V Ljubljani je trenutno v gradnji več tisoč stanovanjskih nepremičnin, ki naj bi bile po napovedih investitorjev dokončane oziroma pripravljene za prodajo v prihodnjih dveh letih. A to so obljube in pričakovanja investitorjev, ki se morda zaradi podražitve materialov, obrestnih mer in delovne sile ali pomanjkanja delavcev ne bodo uresničili v roku. Zaključek gradnje se lahko zaradi vsega naštetega zamakne, s tem pa tudi začetek prodaje stanovanj.

Potencialni kupci nepremičnin izražajo bojazen zaradi višanja obrestnih mer v območju evra in posledično dražjih kreditov, zato bi želeli kredit pridobiti čim prej. Na časniku Finance so izračunali, da je danes nakup stanovanja s posojilom za 20 odstotkov ali več dražji kot pred pol leta. Ker stanovanja še niso končana oziroma njihova prodaja še ni stekla, kupci ne morejo do kredita.

Le ena banka ponuja akreditiv

Več bank v Sloveniji smo vprašali, ali fizičnim osebam omogočajo najem posojila za nakup nepremičnine, še preden se njena gradnja sploh začne ali pa je še v teku. Predpostavili smo, da ima nepremičninski projekt pridobljeno gradbeno dovoljenje, kupec pa je že položil predujem oziroma aro, s katero se s prodajalcem zavežeta k izpeljavi pogodbeno dogovorjenega zneska. Ta se sicer pri izpolnitvi pogodbe všteje v kupnino.

Pozitiven odgovor smo na Siol.net prejeli le od Nove Ljubljanske banke (NLB). Pojasnili so nam, da strankam, ki se odločajo za nakup stanovanj v novogradnjah, omogočajo najem kredita takoj po sprejetju splošnih pogojev prodaje posameznih delov stavb in stanovanj ter po podpisani kupoprodajni pogodbi. Gre za t. i. akreditivno posojilo.

Kako deluje?

V NLB so za Siol.net pojasnili, da lahko kreditojemalec zastavi nepremičnino, ki je predmet nakupa, v skladu s politiko banke (delež obremenitve nepremičnine). "Po prejemu naročila za odobritev kredita se izvede cenitev nepremičnine na prihodnjo vrednost in nato še proces odobritve kredita. Sredstva kredita se črpajo na akreditivni račun banke. Črpana sredstva kredita ostanejo na akreditivnem računu banke in se črpajo po pridobitvi uporabnega dovoljenja in sklenitvi notarskega sporazuma. Stranka si tako zagotovi trenutno veljavne pogoje," poudarjajo v NLB.

To pomeni, da lahko kupec novogradnje, ki že ima pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, investitor pa je sprejel splošne pogoje prodaje stanovanj, banko že zaprosi za kredit. Cena nepremičnine je med kupcem in prodajalcem dogovorjena s predpogodbo.

Čeprav stanovanje še dve leti ne bo vseljivo, lahko bodoči lastnik ta čas mesečno odplačuje znesek kredita. Ko bo investitor po zaključku gradnje pridobil uporabno dovoljenje za novogradnjo, s tem pa lahko dokončno izpeljal prodajo oziroma prejel kupnino, bo celoten znesek kredita z akreditivnega računa banke nakazan investitorju. Kreditojemalec pa bo nadaljeval z odplačevanjem posojila banki.

Obstaja tveganje

Enoznačnega odgovora, ali je nakup stanovanja ob trenutnih cenah ljubljanskih nepremičnin dobra odločitev, ni mogoče podati. Večje število novozgrajenih nepremičnin − skupaj z idejnimi zasnovami govorimo o deset tisoč novih stanovanjih − bi lahko ob napovedanih zaostrenih gospodarskih razmerah v prihodnjih letih povzročilo tudi padec cen nepremičninskega trga. Neznano je tudi, kako dolgo bodo centralne banke še višale temeljne obrestne mere in s tem dražile stanovanjska posojila.