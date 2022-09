Tako je videti Ljubljana z najvišje stanovanjske zgradbe v Sloveniji #video

Petinosemdeset metrov visoki stanovanjski stolpnici, ki rasteta ob Celovški cesti v Ljubljani, naj bi bili dokončani najkasneje do konca prihodnjega leta. Že danes pa po višini nimata konkurence med stanovanjskimi stavbami v Sloveniji. Kot trdijo pri investitorju, so prodali že več kot polovico stanovanj, tudi dve od najdražjih v 21. nadstropju zgradbe. In prav to nadstropje so danes lahko obiskali novinarji.