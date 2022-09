Učenci in dijaki so že v drugem tednu novega šolskega leta, pred študenti pa je še slab mesec počitnic. Četudi marsikomu ni ostalo nič študijskih obveznosti, marsikoga skrbi nastanitev. Cene najemnin se višajo, študentski domovi pokajo po šivih. Vpisi naraščajo, čakalne vrste so vse daljše, običajno zadnji študentje pridejo na vrsto šele maja ali junija. Stanovanjska problematika je med težavami mladih na neslavnem prvem mestu.

To je le primer, kako huda je stanovanjska problematika v prestolnici: oglas za poslovni prostor brez oken, namenjen bivanju v središču Ljubljane. Za nekaj več kot 40 kvadratnih metrov bo moral kupec odšteti 143 tisoč evrov. Vendar pa stanovanjska stiska mladih ne velja samo za urbana okolja, temveč tudi za podeželje in manjša mesta.

"Zelo težko je tudi tam dobiti stanovanje, hišo. In tudi tam bi lahko pomagali mladim s financiranjem gradnje seveda in pa obnove nepremičnin. Imamo veliko praznih nepremičnin, ki bi jih mladi z veseljem obnovili in v njih živeli, ampak trenutno nimajo sredstev za to, težko dobijo posojilo in so trenutno v stiski, ker ne morejo izkoristiti teh priložnosti," je povedala Marike Grubar, predsednica Študentske organizacije Slovenije.

Stiske študentov vse večje

Tik pred začetkom študijskega leta pa je stiska še hujša za večji del študentov, ki si na nakup stanovanj ne drznejo niti pomisliti.

"Tukaj vidimo, da smo na neki način mladi dvakrat na slabšem – prvič študentje ne dobijo študentskega doma, ker ga ne dobijo, pritiskajo na trg, potem pa imajo tudi tisti, ki ne študirajo več, še dodatne težave," je povedal Jaka Trilar, strokovni sodelavec v Mladinskem svetu Slovenije.

Tudi letos je na upravo Študentskih domov Ljubljana prišlo več vlog za bivanje od razpisanih mest. Do 16. avgusta so ob 7.031 razpisanih mestih prejeli 9.270 vlog za sprejem in podaljšanje bivanja. Od teh jih je bilo največ za podaljšanje bivanja. Podobne razmere so tudi v mariborskih študentskih domovih. Prejeli so 300 vlog za sprejem v študentski dom več od razpisanih mest, skupaj nekaj manj kot tri tisoč.

Študenti več mesecev prisiljeni čakati za vselitev v študentske domove

"Včasih se pošalimo, da se spreminjamo v generacijo A, v obliki podstrešnih stanovanj staršev, ampak tisti, ki imajo to možnost, so lahko zelo srečni," je še dodal Trilar.

Študentske organizacije soglasno pričakujejo tudi izpolnitev predvolilne obljube o gradnji 20 tisoč novih neprofitnih stanovanj.