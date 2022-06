Kako poteka gradnja prvega pokritega olimpijskega bazena v Ljubljani #foto

Težko pričakovan plavalni center so ljubljanske oblasti ob odličnih uspehih plavalcev Ilirije, med katerimi so najbolj izstopali svetovni rekorder Peter Mankoč ter olimpijca Jernej Godec in Anže Tavčar, obljubljali že pred dvema desetletjema in pol.

Takratna županja Vika Potočnik je temeljni kamen za nov bazen položila že leta 1999, stalni dogovori glede projekta pa so se nadaljevali v naslednjih letih. Projekt je znova začel dobivati podobo leta 2008 in bo po dodatnih 15 letih končno tudi izpeljan.

Foto: Ana Kovač

Zdaj se končno uresničuje zamisel o gradnji Športnega centra Ilirija. Tam bodo poleg pokritega olimpijskega bazena in trenažnega bazena z vsemi spremljajočimi prostori tudi Muzej Stanka Bloudka, večja dvorana za rekreacijo, odbojko in košarko, manjša dvorana za gimnastiko, aerobiko in fitnes ter dvorana za borilne športe.

Foto: Ana Kovač S tem bo objekt še naprej namenjen plavanju in preostalim aktivnostim, ki so se odvijala na zdaj že nekdanjem kopališču. Objekt pa bo imel tudi veliko podzemno garažo.

Ostal bo tudi del legendarnega Kopališča Ilirija iz leta 1929, saj bo novozgrajeni objekt ohranil pročelje sedanje stavbe, z oživitvijo Lattermanovega drevoreda pa bo dobil novo povezavo s parkom Tivoli. Staro Kopališče Ilirija je bilo namreč ob odprtju eno najmodernejših v Evropi. Zadnja celotna sanacija je bila opravljena leta 1974, zadnja večja prenova pa je na do takrat že popolnoma dotrajanem objektu potekala leta 2016.

Foto: Ana Kovač Kot pišejo na Molu, projekt predstavlja tudi enega prvih javnih objektov v Sloveniji, ki ustreza kriterijem skoraj samozadostnih stavb. Osnovni princip je zasnovan na geotermalni energiji, ki bo omogočala ogrevanje in hlajenje stavbe, obenem pa sledi modernim trendom, saj gre za obnovljive vire energije.

Tako naj bi bilo videti pročelje novega Športnega centra Ilirija:

Foto: MOL/Atelje Lorenz Peter

Foto: Ana Kovač Projekt je ovrednoten na več kot 50 milijonov evrov z DDV.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač