Joc Pečečnik prevzel pomemben položaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pečečnik je bil eden izmed vodilnih pobudnikov ustanovitve Kluba slovenskih podjetnikov, katerega cilj je vzpostavljati in ohranjati vrednoti odgovornega ravnanja s kapitalom in razvoja družbenega okolja, so v sporočilu za javnost pojasnili v Klubu slovenskih podjetnikov (SBC).

Novi program SBC bodo podrobneje predstavili 15. oktobra

"SBC združuje lastnike podjetij, ki v slovenski družbi predstavljajo steber odgovornega in razvojnega podjetništva, kar za Slovenijo pomeni ključno paradigmo preživetja, napredka in rasti," so zapisali.

Klub, ki je bil ustanovljen januarja 2014, trenutno šteje 273 članov. Novi program SBC bodo podrobneje predstavili 15. oktobra.