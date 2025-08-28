Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Neuradno: Porsche išče novega šefa, Oliver Blume kmalu ne bo imel več dvojne vloge

Porsche predsednik urpave Oliver Blume | Foto Reuters

Foto: Reuters

Pri Porscheju neuradno iščejo novega izvršnega direktorja. Oliver Blume, ki trenutno to vlogo opravlja tako za znamko Porsche kot tudi celoten koncern Volkswagen, se bo moral dvojni vlogi kmalu odreči.

Pri Porscheju so, za zdaj še neuradno, začeli iskati naslednika Oliverja Blumeja, ki bo postal novi izvršni direktor nemškega podjetja. To namiguje na konec dvojne vloge Blumeja, ki je tudi izvršni direktor koncerna Volkswagen. Vse od septembra leta 2022, ko je Porsche opravil javno prodajo delnic in se ločil od koncerna, so se med investitorji pojavljale težnje po taki spremembi.

Navedb o spremembi na čelu znamke Porsche, ki jih je najprej objavil nemški časnik WirtschaftsWoche, vpletene strani še niso komentirale.

Porsche se nahaja v obdobju zahtevnega prestrukturiranja. Močno je padla prodaja na Kitajskem, prehod na električne pogone je kljub dobremu sprejemu macana počasnejši od pričakovanega, dodatni udarec so bile še višje izvozne carine za prodajo avtomobilov v ZDA. Vrednost delnice Porscheja je v zadnjih treh letih padla za okrog 45 odstotkov.

Neuradno so znani tudi že kandidati, ki bi lahko nasledili Blumeja. Po poročanju časnika Handelsblatt bi bili lahko to Michael Steiner, član uprave Porscheja za področje raziskav in razvoj - Steiner je že zdaj namestnik Blumeja. Prav tako omenjajo prvega stratega Volkswagnovega koncerna Stefana Weckbacha, izvršnega direktorja Bentleyja Frank-Steffen Walliserja, ob teh imenih pa celo Klausa Zellmerja, trenutno izvršnega direktorja Škode. 
 

