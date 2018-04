Izpoved: "To je bil najbolj grozen dan v mojem življenju"

"Večkrat sem imel napade tesnobe, a sploh nisem vedel," je med drugim na okrogli mizi o izgorelosti povedal Robert Malavašič Šurca iz podjetja Super potencial. Govorci so odprto govorili o izčrpanosti in nasvetih za njeno premagovanje. "Predvsem se vprašajte, kaj vam v življenju največ pomeni," so poudarili.

Maja Golob je podjetnica, specialistka za direktni marketing in ustanoviteljica agencije Spago, ki se je po srečanju z izgorelostjo naučila oz. se še vedno uči ohranjati ravnovesje med družino, delom in prostim časom. O svoji izkušnji je napisala uspešnico z naslovom Ne čakaj na vikend, v petek pa je o temi izgorelosti spregovorila tudi na okrogli mizi v okviru konference NetPRO.

Na okrogli mizi z naslovom "4 x 4 nasveti za boljše ravnovesje med življenjem in delom" je gostila še Katjo Krasko Štebljaj, Roberta Malavašiča Šurco in Mirjano Mladič. Govorili so o tem, kako življenje narediti prijetno, da bomo imeli od njega čim več, ter kako v podjetjih ustvariti prijetno vzdušje, da bo naše življenje čim bolj uravnoteženo.

NetPRO je največja poslovna in mreženjska konferenca za mikro-, mala in srednja podjetja v Sloveniji. Cilj konference je povezati poslovneže in podjetnike z namenom predstavitve poslovnih trendov ter ustvarjanja novih poslovnih sinergij.

"Ironija je, da sploh ne vemo, da smo pod stresom"

"Ironija je, da sploh ne vemo, da smo pod stresom," je povedala Golobova in dodala, da je od 50 do 60 odstotkov delovnih dni izgubljenih zaradi bolezni, povezanih s stresom. "57 odstotkov zaposlenih meni, da je tehnologija uničila njihovo družinsko življenje," je še izpostavila.

Poudarila je, da smo za svojo srečo odgovorni sami, gre za sprejemanje odločitev in izbiranje prioritet. "Vedno sem krivila druge, šele potem sem ugotovila, da spremeniš lahko le sebe," je povedala Golobova, ki je po ustanovitvi podjetja svojo uspešnost začela vrednotiti v uspešnosti podjetja. "Ugotovila sem, da sem veliko več kot le svoje delo," je še dodala.

"Vsaka aktivacija potrebuje počitek"

"Ko se supermanom zlomijo krila, prideš do najboljšega spoznanja, in sicer da supermani sploh ne obstajajo," je povedala Katja Krasko Štebljaj, ki se je opisala kot tipičen primer "izgorelca", nagnjenega k čezmernemu delu. Dodala je, da je najbolj "seksi" stvar ranljivost: "Treba je spustiti kontrolo in zaživeti v svoji prečudoviti ranljivosti."

Poudarila je, da se tudi na dopustu lahko izčrpamo, če smo čezmerno aktivni: "Zavedati se je treba, da vsaka aktivacija potrebuje počitek." Prav zato je treba izmenjevati aktivacijo in počitek, saj, kot pravi govorka, brez počitka ni napredka. Obiskovalcem je svetovala, naj si vsakodnevno prisluhnejo, saj je preslišati lastne potrebe "najbolj katastrofalna napaka".

"Beg ni nikoli rešitev, prej znak za alarm," še pravi in predlaga, naj se vprašamo, ali stvari počnemo zaradi prisile okolja ali lastne želje. Za konec pa je dodala še, da je vse stvar izbire: "Če vaša službena pogodba ni v skladu z vašimi željami, pojdite drugam. Brez izgovorov!"

"Večkrat sem imel napade tesnobe, a sploh nisem vedel"

Robert je pri 27 letih doživel izgorelost, čeprav danes ve, da se je izčrpanost začela pojavljati že prej: "Večkrat sem imel napade tesnobe, a prej tega sploh nisem vedel." Dneva izgorelosti se spominja kot najbolj groznega dne v svojem življenju, saj se je počutil, kot da se mu "kuhajo organi" in kot bi ga nekdo "udaril v pleksus".

"Sam sebi sem bil največji sovražnik," je povedal, saj se je zaradi sistema prepričanj, ki si jih je zgradil, popolnoma izčrpal. "Moški mora čez svoj ego in si priznati, da včasih ne zmore vsega," je še dodal in poudaril, naj bo naše srce vodilo, razum pa gospodar. "In naučite se reči ne," je zaključil.

V tem podjetju imajo neomejeno dopusta

Mirjana Mladič je predstavnica podjetja Mikro+Polo, kjer imajo neomejeno količino plačanega dopusta. Dopust mora posamezniku odobriti sodelavec, ki ga bo nadomeščal. "Počasi, postopoma in zgledoma," je način, kako vzpostaviti tako podjetje, pravi Mladičeva.

"Če nekdo dela 50-odstotno in se mu delo nabira, potem dopust seveda odpade," je povedala. V praksi v povprečju porabijo dan dopusta več kot zaposleni v drugih podjetjih. "Tisti, ki bi dopust zlorabil, bi dobil odločbo za določen čas dopusta," je kot še eno varovalo pojasnila Mladičeva.

"Zaposlenim je treba zaupati, a to ne pomeni, da ni nobene kontrole." Pravi, da obstajajo pravila in zahteve, ki morajo biti jasni vsem, poudarila pa je tudi zgled vodstva. "Nikoli se ne bo zmotil samo nekdo, ki ne bo nič delal," je povedala in dodala, da je psihološki stres prav tako pomemben kot čezmerno delo, ki si ga nalagamo sami. "Če nekdo naredi napako, ker je poizkusil nekaj dobrega, pa mu ni uspelo – ne sme biti kaznovan," je zaključila.