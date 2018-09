Hrvati potrdili: zanima nas Marina Portorož

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko smo na Siol.net včeraj razkrili, da se hrvaška državna družba ACI zanima za nakup Marine Portorož, so v ACI danes to informacijo potrdili.

“Marina Portorož je tako kot več drugih lokacij na Jadranu zanimiva s svojim tržnim potencialom, zaradi česar trenutno ACI vodi postopek analize poslovanja (Marine Portorož, op. a.), ki so predhodnica možnosti sodelovanja v morebitnih pogovorih o nakupu,” so iz ACI sporočili na spletni strani zagrebške borze.

Tako so se odločili “zaradi zapisov v več slovenskih medijih, da ACI kupuje Marino Portorož”.

ACI: Izkazali smo načelni interes za Marino Portorož

Na Siol.net smo včeraj poročali o tem, da ACI že opravlja skrbni pregled Marine Portorož, pri tem pa mu pomaga revizijska družba KPMG. To so v ACI zdaj potrdili. Poudarili so, da “so izkazali načelni interes za prevzem Marine Portorož, a za zdaj na izključno pravno nezavezujočih temeljih”.

Foto: Matej Leskovšek “O nadaljnjih korakih, če bo do njih prišlo, bomo obveščali investicijsko javnost,” so dodali v ACI, kjer ne skrivajo, da “kot ena od največjih navtičnih družb na Jadranu konstantno iščejo in analizirajo možnosti novih prevzemov, še posebej na področju navtičnega turizma".

Cena za Marino: 21 milijonov. Koliko bi ponudili Hrvati?

ACI se je tako v igro za nakup Marine Portorož, največje slovenske marine, vključil tik pred dvanajsto.

Dosedanji lastnik, družba Terme Čatež, ki je del poslovne mreže DZS, se namreč o prodaji Marine Portorož že nekaj časa pogaja s konzorcijem dveh družb: Adventure Holding, ki je v lasti Darka Klariča, in Glena, ki so ga ustanovili menedžerji Lesnine na čelu z Bojanom Papičem.

Po nekaterih informacijah bi bila vrednost tega posla okoli 21 milijonov evrov. Gre za znesek, ki že upošteva 7,5-milijonski dolg Marine Portorož. Po prvotnih načrtih je bil podpis pogodbe predviden do konca poletnih počitnic.

Manever, usklajen s hrvaškim državnim vrhom

Pojasnil Marine Portorož, ki jo vodi Sebastjan Selan, v dveh dneh nismo prejeli.

Andrej Plenković, predsednik hrvaške vlade Foto: STA Pri tem so nam naši hrvaški viri zatrdili, da gre za manever, ki je zagotovo usklajen z vrhom hrvaške države na čelu s predsednikom vlade Andrejem Plenkovićem.

ACI, ki ima v lasti 22 marin v Jadranskem morju, je družba v skoraj 79-odstotni lasti Republike Hrvaške, njen morebitni nakup Marine Portorož pa bi imel velik simbolni in politični pomen. Marina Portorož namreč leži v Piranskem zalivu, v katerem se Slovenija in Hrvaška že dve desetletji in pol ne moreta dogovoriti o poteku morske meje. Za nameček bi bila portoroška marina prva tuja v lasti ACI.