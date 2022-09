GZS proti možnosti tridnevne bolniške brez potrdila zdravnika

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je ministrstvu za zdravje predstavila pričakovanja glede predloga zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic epidemije bolezni covid-19 na področju zdravstva. Je proti tridnevni bolniški odsotnosti brez potrdila zdravnika. Po njihovih navedbah je imelo več podjetij s tem v preteklosti težave in so ugotavljala, da se ukrep povečano koristi v času trgatev, praznikov, šolskih počitnic.

Kot so avgusta pojasnili na ministrstvu za zdravje, osnutek zakona, ki bi predstavljal podlago za ravnanje v drugi fazi epidemije, vsebuje 35 ukrepov, ki so jih pripravili na podlagi pregleda v preteklosti sprejetih paketov t. i. protikoronskih zakonov. Predstavljen naj bi bil ta mesec.

Med najpomembnejšimi ukrepi so izpostavili pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni oz. poškodbe. Zakon bi uredil tudi področje samotestiranja, dovoljenj za medicinske laboratorije, cepljenja proti covid-19 in gripi, odgovornosti za škodo zaradi cepljenja proti covid-19 ter začasne prerazporeditve zaposlenih zaradi nujnih delovnih potreb. Predviden je še dodatek za specializante družinske medicine in uvedbo dodatnih specializacij iz klinične psihologije.

Zakon naj bi vlada obravnavala v prvi polovici septembra, v DZ pa bo vložen za obravnavo po nujnem postopku.

GZS: Ukrep se povečano koristi v času trgatev, praznikov, šolskih počitnic

Iz GZS so danes na ministrstvo podali več predlogov v zvezi s tem zakonom. Kot so opozorili v sporočilu za javnost, nasprotujejo ponovni uvedbi pravice do tridnevne bolniške odsotnosti brez potrdila o upravičeni odsotnosti, ki ga izda osebni zdravnik, saj je imelo več podjetij s tem v preteklosti težave in so ugotavljala, da se ukrep povečano koristi v času trgatev, praznikov, šolskih počitnic.

So pa v zbornici naklonjeni vnovični uvedbi ukrepa kritja stroškov prostovoljnega cepljenja proti sezonski gripi za zavarovane osebe obveznega zdravstvenega zavarovanja iz državnega proračuna.

Pomoč pri antigenskih testih bi jim koristila

Dodatno predlagajo ponovno uvedbo ukrepa pomoči za nakup hitrih antigenskih testov za samotestiranje in subvencioniranje nakupa potrebne zaščitne opreme.

Poleg tega so se v GZS zavzeli za ponovno uveljavitev ukrepa nadomestila plač delavcem zaradi karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej.