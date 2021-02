Gospodarska zbornica dobila novega direktorja

Aleša Cantaruttija so za novega generalnega direktorja imenovali na današnji seji Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Cantarutti v svojem predstavitvenem nastopu spregovoril o svoji viziji nadaljnjega razvoja GZS. Kot ključno usmeritev je navedel program Slovenija 5.0. Izrazil je prepričanje, da lahko z razvojnim partnerstvom dosežemo strateške cilje slovenskega gospodarstva, kot je 60 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Poudaril je nujnost zelenega prehoda, kjer vidi GZS kot povezovalca, spodbujevalca te smeri, s številnimi priložnosti.

Opozoril na pomen digitalizacije

Tudi pri digitalizaciji razume GZS kot usmerjevalca, ki bo pripomogel k temu, da se bo tudi širša družba zavedala pomena digitalizacije. V svoji predstavitvi je opozoril na tudi pametno specializacijo, novo industrijsko strategijo ter pomen naložbe v raziskave in razvoj. Slovenijo v tem trenutku po besedah Cantaruttija rešuje robustno izvozno usmerjeno gospodarstvo. Verjame, da je mogoče z novimi pristopi izvoz še nadgraditi, tudi pri tem vidi veliko priložnosti za GZS.

Med ključnimi aktivnostmi v naslednjem obdobju je navedel neposredne tesne stike s člani, podjetji, ki GZS oblikujejo, tesno sodelovanje s ključnimi ustanovami v Sloveniji (kot so ministrstva, agencije, univerze, zbornice, združenja), pomoč pri črpanju evropskih sredstev, Karierno platformo, analitično središče in promocijo, so zapisali v sporočilu za javnost.

Predsednik GZS Boštjan Gorjup, ki je vodil sejo, je ob tem povedal, da pozna Cantaruttija že vrsto let, in pohvalil preteklo dobro sodelovanje. Zahvalil se mu je, da je izziv generalnega direktorja GZS sprejel. Cantarutti je bil za generalnega direktorja GZS s štiriletnim mandatom imenovan z dnem 1. aprila 2021. Po razrešitvi Sonje Šmuc bo do prihoda Cantaruttija funkcijo generalnega direktorja od 1. do 31. marca opravljal Mitja Gorenšček.

Vrednost vseh ukrepih v protikoronskih paketih znaša osem milijard evrov

Člane upravnega odbora je na današnji seji preko video posnetka nagovoril tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Povedal je, da vrednost vseh ukrepov v dosedanjih osmih protikoronskih zakonih znaša osem milijard evrov, pri čemer je bila polovica sredstev že porabljenih. Če bo sledil deveti paket, bodo na ministrstvu predlagali popravke nekaterih ukrepov, o predlogih pa se bodo predhodno razpravljali z zbornicami.

Kot so še zapisali na GZS, gospodarsko ministrstvo izvaja aktivnosti za zagon in okrevanje gospodarstva, vezano zlasti na sredstva nove finančne perspektive. Skupna vrednost vseh razvojnih spodbud, ki jih bo ministrstvo letos namenilo gospodarstvu, bo znašala 659 milijonov evrov. Izvesti nameravajo 42 javnih razpisov, od tega 25 novih. Ti ukrepi bodo po ministrovih besedah vodili do boljšega poslovanja in poslovnih pogojev.