Cantarutti odločno zavrača očitke o pritiskih pri izbiri dobaviteljev

Minister Zdravko Počivalšek, ki se bo očitno moral zagovarjati na interpelaciji, je očitke o lobiranju in pritiskih za izbiro posameznih dobaviteljev opreme danes zavrnil. V oddaji Tarča na Televiziji Slovenija so namreč v četrtek poročali o vmešavanju predstavnikov ministrstva za gospodarstvo in nekaterih politikov v posle pri dobavi zaščitne in druge medicinske opreme, potrebne v epidemiji bolezni covid-19, piše STA.

Očitke zavrača

Med drugim so poročali o vmešavanju družbe Geneplanet v posel za dobavo mask in respiratorjev. Očitke je tudi Cantarutti danes odločno zavrnil. Zavrnil je tudi očitke o poslu s podjetjem Medicop in dejal, da je hvaležen podjetju, da jim je pomagalo pri dobavi teh mask. V Tarči so namreč poročali, da naj bi to podjetje, za katero naj bi po njihovih navedbah posebej navijal Cantarutti, pritiskalo.

Foto: STA

Razloge za posel s podjetjem Medicop je Cantarutti sicer pojasnil že pred nekaj dnevi na seji odbora za zdravstvo, na kateri so razpravljali o kakovosti zaščitne opreme. Kot je dejal, je to edino podjetje, ki so ga prosili, da jim pripelje maske tipa FFP2 z vsemi certifikati, in sicer z Dunaja.

"Osebno sem vzpostavil stik z njimi in jih prosil, ker jih poznam in vem, da se ukvarjajo z medicinsko opremo. To so tudi korektno naredili. Cena je bila višja, ena od višjih. A v tistem trenutku, ko smo se za to dogovorili, na zalogi v Rojah ni bilo niti tisoč mask FFP2 za medicinsko osebje," je navedel. Dodal je, da se mu je to zdelo v tistem trenutku najbolj smiselno in racionalno. Podobno je državni sekretar navedel tudi danes, poroča STA.

Maske neustrezne za zdravstvene delavce

Prav tako stoji za poslom s podjetjem Acron, kjer je sicer zaposlena mama obrambnega ministra Mateja Tonina. Kot je danes pojasnil, je obrambno ministrstvo to ponudbo posredovalo zavodu za blagovne rezerve, zadnji pa je za mnenje vprašal ministrstvo za gospodarstvo. "Nisem jih prej poznal, prosil sem direktorja, da pride, da se pogovorimo, da mi pojasni vso zgodbo. In jaz sem presodil, da so za ta posel lahko kredibilen in zanesljiv dobavitelj. Za zdaj se to tudi kaže. Pa naj bo mama enega ali drugega, sploh me ne zanima, to ni pomembno," je poudaril že na odboru.

Acron se je sicer tudi po Galetovem mnenju izkazal za resnega dobavitelja, ki je pripeljal opremo, a je ves čas tudi imel položaj privilegiranega dobavitelja. Cantarutti pa omenja tudi zgodbo s Sandijem Češkom. "Ko me je cenjeni Dejan Židan klical, ali lahko da moj kontakt gospodu Češku, sem bil seveda zadovoljen. Ker Češka izjemno cenim kot dobrega poslovneža," je povedal Cantarutti že na odboru.

Foto: Ana Kovač

Dodal je, da jim je poslal ponudbo, hkrati pa na začetku tudi napisal: "Uvoznik je na vašo željo lahko naše podjetje, čeprav me je že vnaprej strah špekulacij o zaslužkih. Lahko pa je tudi kakšno drugo podjetje." Češko je po navedbah Cantaruttija pomagal priti do stika na Salusu.

A pokazalo se je, kot je dejal Cantarutti, da so te maske neustrezne za zdravstvene delavce, da so izključno higienske, teh pa so takrat že imeli kar nekaj na zalogi. Po drugi strani ta proizvajalec za izvoz teh mask še ni pridobil vseh potrebnih certifikatov. "V tistem trenutku sem se, pa me zato preganjajte, odločil, da s takšno ponudbo ne bomo izgubljali časa," je povedal Cantarutti. Kot je dodal, se je Češku zahvalil, a ponudba je bila žal neustrezna.

"Ne bom trdil, da kdo ni imel želje po zaslužku"

Omenil je še dobavo poslovneža Joca Pečečnika, pri katerem so naročili maske tipa FFP2, dobavljene pa so bile navadne kirurške maske. Cantarutti je dejal, da so te maske, ki jih je na seji tudi pokazal, deklarirane kot maske tipa FFP2. "Z vsemi njegovimi stiki in izkušnjami pa se je Pečečniku zgodilo to, da ta maska ni FFP2," je dodal. Blagovne rezerve teh mask tudi niso kupile kot maske za medicinske delavce, ampak kot navadne zaščitne maske po ceni 0,50 evra na kos. Pečečnika je sicer klical minister Tonin in Pečečnik "nas je vsaj za nekaj časa rešil, da lažje dihamo", je dejal državni sekretar.

Foto: STA

"Ne bom trdil, da kdo ni imel tudi želje po zaslužku. A da zdaj demoniziramo vseh 29 slovenskih podjetij, se mi zdi skrajno nepošteno, tipično slovensko," je Cantarutti še komentiral navedbe na Tarči in dodal, da si je velika večina teh iskreno prizadevala, da pomagajo priti do nujne opreme, še navaja STA.