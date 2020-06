Dolgoletni sodelavec zapušča Počivalška

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dolgoletni sodelavec in sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, ki deluje pod okriljem Zdravka Počivalška, Aleš Cantarutti, zapušča svoj položaj. Zdaj naj bi se posvetil novim izzivom v gospodarstvu, piše 24ur.com.

Pred novimi izzivi

Kot je pojasnil minister Počivalšek, njegova odločitev ni politična ali posledica kakršnihkoli nesoglasij. "Z Alešem Cantaruttijem tesno sodelujeva ves čas mojega ministrovanja. Na funkciji državnega sekretarja je bil pomemben del vseh ključnih projektov na našem ministrstvu. Že pred časom se je odločil, da svoje izkušnje, ki jih je pridobil v javni upravi, nadgradi z delom v gospodarstvu. Odločitev o tem je bila sprejeta že pred iztekom delovanja prejšnje vlade, sva pa takrat sklenila dogovor, da zaradi izrednih razmer ostane na ministrstvu še za čas epidemije oziroma do umiritve razmer. Z delom na ministrstvu bo zaključil v sredini tega meseca. Njegova odločitev ni politična niti ne posledica kakršnihkoli konfliktov. V njej ne gre iskati ozadij, ker jih ni. Preprosto, odločil se je, da poišče nove izzive v gospodarstvu. Zame je pomembno to, da ostajava v dobrih odnosih in da lahko nanj vedno računam," je za 24ur.com povedal Počivalšek.

Zavrača očitke o pritiskih pri dobavi zaščitne opreme

Sicer pa se je Cantarutti v preteklih mesecih v luči nakupov zaščitne opreme v času, ko je Slovenijo pestila koronavirusna kriza, znašel pod plazom očitkov o pritiskih pri izbiri dobaviteljev zaščitne opreme, kar je Cantarutti zanikal. Več si lahko preberete v članku z naslovom Cantarutti odločno zavrača očitke o pritiskih pri izbiri dobaviteljev.