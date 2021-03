Gorenje z veliko naročili, možnosti zaposlitve tudi za delavce iz Adienta

Velenjski proizvajalec gospodinjskih aparatov in televizorjev Gorenje, ki je del kitajskega Hisensa, ima veliko naročil tudi za prihodnje mesece in dodatno zaposluje. Ob napovedi večjega odpuščanja v slovenjgraškem Adientu se je že povezal z njegovo kadrovsko službo, z vodstvom Adienta pa se bosta v torek sestala tudi dva ministra.

V tovarni Hisense Europe Electronics, v kateri so v Velenju januarja letos zagnali proizvodnjo televizijskih aparatov blagovne znamke Hisense za evropski trg, je že 750 zaposlenih, še dobrih 50 jih bodo zaposlili v aprilu, saj se količina naročil povečuje, so za STA pojasnili v Hisense Gorenju. Dodali so, da v marcu uvajajo na dveh linijah tudi delo v treh izmenah, preostale štiri linije pa so dvoizmenske.

Veliko naročil za prihodnje mesece

V Gorenju še vedno zaposlujejo tudi v tovarnah gospodinjskih aparatov. Predvidoma bodo tudi v naslednjih mesecih še iskali delavce za delo v proizvodnji, predvsem strojnike in voznike delovnih strojev oziroma viličarjev z ustrezno izobrazbo, usposobljenostjo in izkušnjami.

Naročila za prihodnje mesece so še vedno visoka, pojasnjujejo v družbi in dodajajo, da je to trenutni trend v vsej panogi bele tehnike in izdelkov za dom. Ob epidemiji bolezni covid-19 namreč ljudje predčasno menjavajo aparate, ob odsotnosti drugih izdatkov, na primer za potovanja, obiske restavracij, prosti čas in podobno, ter ob dejstvu, da med epidemijo večino časa preživimo doma, pa tudi bolj kot prej uporabljajo domačo kuhinjo, poroča STA.

Foto: Matej Leskovšek

V Adientu bo delo izgubilo 430 delavcev

Gorenje se je že lani odzvalo ob odpuščanju 119 delavcev v družbi Adient v Velenju sosednji slovenjgraški občini. Takrat je kadrovska služba Gorenja odšla v podjetje Adient in delavcem ob vročitvi odpovedi ponudila neposreden prehod v Gorenje ter organiziran prevoz na delo, a se za neposredni prehod ni odločil nihče, nekaj Adientovih delavcev pa se je oglasilo pozneje, so pojasnili v Gorenju.

Tudi ob tokratni napovedi lastnikov Adienta, da bodo do konca letošnjega leta končali proizvodnjo za avtomobilsko industrijo in da bo delo izgubilo vseh 430 delavcev, se je Gorenje takoj povezalo s kadrovsko službo Adienta, da bi delavcem tega čim prej in čim bolje predstavilo možnosti za zaposlitev v Gorenju.

"Medtem ko je povpraševanje po proizvodnih delavcih na sploh razmeroma veliko, pa bi v Gorenju predvidoma lahko ponudili zaposlitev tudi določenim profilom zaposlenih iz režijskih služb, ki bodo v primerjavi s proizvodnimi delavci verjetno težje našli novo zaposlitev, sploh na Koroškem," so še navedli v Gorenju, poroča STA.

V torek sestanek Adienta in dveh ministrov

Napoved odpuščanja v slovenjgraškem Adientu, ki spada pod okrilje mednarodnega koncerna s sedežem v ZDA, je sredi prejšnjega tedna presenetila zaposlene in sindikat, kjer so napovedali prizadevanja za spremembo te odločitve.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek pa je v četrtek poudaril, da je država pripravljena najti ustrezno rešitev za delavce, in dan pozneje napovedal sestanek z vodstvom podjetja. Ta bo v torek popoldne, ko se bo z vodstvom Adienta sestal tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.