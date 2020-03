GoOpti ustavlja prevoze v Italijo, Avstrijo in na Hrvaško

Družba GoOpti je zaradi epidemije novega koronavirusa danes ustavila vse prevoze, povezane z Italijo. V ponedeljek bodo ustavili tudi vse prevoze, povezane s Hrvaško in Avstrijo. Ukrep velja do 3. aprila oziroma do datuma, ki ga bodo določili pristojni organi, so sporočili iz družbe. Večino zaposlenih so danes poslali na čakanje.

Kot so sporočili iz družbe, so se za ukrep odločili v želji zavarovati zdravje potnikov, voznikov, vseh zaposlenih in širše javnosti. V času trajanja ukrepa tudi ne bo mogoče opraviti novih rezervacij prevozov. Vsem potnikom, ki so prevoze v navedenih terminih že rezervirali, bodo po elektronski pošti poslali kodo za popust v vrednosti celotnega nakupa, ki jo bodo lahko uporabili pri prihodnjih rezervacijah.

Večino zaposlenih so poslali na čakanje

Vse potnike so ob tem pozvali k preložitvi nenujnih potovanj, poroča STA. Kot je po navedbah družbe pojasnil njen direktor Marko Guček, morajo v luči aktualnih dogodkov zniževati stroške, zato gre večina zaposlenih na čakanje.

"Vsi naši napori so trenutno usmerjeni v ohranjanje podjetja in nadaljevanje poslovanja, ko bo to mogoče," je dodal. Premier Marjan Šarec, ki opravlja tekoče posle, je danes sporočil, da bo vlada uradno razglasila epidemijo koronavirusa. Med drugim bo policija na meji z Italijo začela obračati tovorna vozila, poroča STA.