Državni milijoni: ali minister Koritnik rešuje Zorana Jankovića? #video

Je minister za javno upravo Boštjan Koritnik res posredoval za razveljavitev enega od javnih razpisov samo zato, ker bi Ljubljana oziroma Zoran Janković ostala brez pričakovanega denarja? Gre za projekt pametnih mest in skupnosti, vreden kar osem milijonov evrov, na katerega so se s svojimi idejami posamezne manjše občine, nekatere tudi z dragimi svetovalci, pripravljale več mesecev. Koritnik pa naj bi s pritiski v meri razveljavitve reševal Mestno občino Ljubljana, ki je po oceni posebne razpisne komisije oddala eno od najslabše pripravljenih vlog za sredstva. Primer po zadnjih informacijah že preučuje KPK.

Marsikatero evropsko mesto je z digitalnimi storitvami že nakazalo, kje je prihodnost, ko prebivalcem in turistom vse postane dobesedno na dosegu roke. Od javnega prevoza, nakupov, električne mobilnosti ... Podobne korake so načrtovali tudi v Slovenskih Konjicah. "Na področju turizma smo načrtovali prikaz podatkov za nadzor recepcij, da skupno povežemo več recepcij svojih turističnih objektov, skratka, eno dobro rešitev, platformo za nadzor javne razsvetljave, platformo za pametna parkirišča, torej, da se po 18 občinah prikažejo prosta parkirna mesta," razloži direktorica občinske uprave Slovenske Konjice Breda Obrez Preskar.

"Vaše delo ne bo zastonj"

Tudi denar je bil že na obzorju − z lani februarja objavljenega, osem milijonov evrov težkega, razpisa ministrstva za javno upravo za vzpostavitev pametnih mest. Bili so drugi med 14 prijavljenimi, zato bi jim pripadalo milijon evrov. A septembra so se te stvari na ministrstvu drugače zavrtele. Razpis so razveljavili, s pojasnilom, da je prišlo do postopkovnih pomanjkljivosti, zaradi katerih postopka javnega razpisa ni bilo mogoče izvesti v skladu z razpisno dokumentacijo. Zato, da bi se izognili morebitnim špekulacijam ter z namenom, da bi zagotovili transparentnost, je sledil sklep o razveljavitvi javnega razpisa.

"Minister nam je nato še mesece osebno zatrjeval, da naše delo ne bo zastonj," se spominja Obrez Preskarjeva, tudi zadnjega stika z Boštjanom Koritnikom.

Preslaba ocena Ljubljane

"Dejansko je bilo rečeno, da bo razpis in da je že v pripravljenosti pri MJU ter da ga pregleduje SVRH, zato ga lahko pričakujemo. To je bila zadnja informacija, če se prav spomnim, to je bilo enkrat decembra," pravi Obrez Preskarjeva.

Razlog razveljavitve naj bi se skrival v preslabi oceni, ki jo je s predzadnjim mestom dosegla Mestna občina Ljubljana. Ne le to, ob prijavi sploh niso imeli poravnanih vseh finančnih obveznosti, zato je niti ne bi smeli obravnavati. Kot so razkrili v poročilu ob koncu razpisa kar uradniki ministrstva: "Minister je želel, da prijavitelja Mestno občino Ljubljana damo v ocenjevanje, kljub temu da še nima izpolnjenih vseh pogojev, z namenom, da se ocenjevanje čim prej zaključi. Po navodilih vodstva ministrstva z dne 5. 7. 2021 nam je bilo naročeno, da naj še enkrat pogledamo, ali obstaja kakšna možnost/interpretacija, da Ljubljana izpolnjuje pogoje."

MOL "le" 400 tisoč evrov

Ob tem naj bi namesto želenega milijona evrov v blagajno MOL prišlo "le" 400 tisočakov, kar je očitno premalo. Zato naj bi Koritnik, ki ga imenujejo tudi Jankovićev minister v Janševi vladi, moral ukrepati.

"No, in po tem, ko je ta razpis razveljavil, je prosil, da naj se ta razpis ponovi. Ampak očitno je bilo potem za izpeljavo postopka za to že prepozno in te ponovitve razpisa ni bilo. Tako, da zdaj ne vem natančno, ali je on v tistem času, ko je občinam, kot pravite, to obljubljal, že vedel, da ponovnega razpisa ne bo in se je samo pretvarjal, ali pa je takrat še misli, da bo ponovno izpeljal razpis, a, očitno, z namenom, da seveda spet Mestna občina Ljubljana dobi približno petnajst odstotkov tega denarja," dogajanje pojasnjuje urednik Požareporta Bojan Požar.

Nad dogajanje tudi KPK

Z ministrstva za javno upravo so danes sporočili le, da Boštjan Koritnik načrtuje, da bo podal temeljit odgovor na očitke. Trenutno zbirajo vso dokumentacijo v povezavi s tem projektom, a ker je še nimajo, zadeve še ne komentirajo. Okvirno pa naj bi minister že jutri stopil pred javnost s pojasnili.

No, dokumentacija bo ministru Koritniku prišla prav tudi zaradi protikorupcijske komisije, kjer da bodo na lastno pobudo uvedli predhodni preizkus, v okviru katerega se bo preverilo morebitne sume kršitev, ki so v pristojnosti komisije, torej sume kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. V tej fazi bodo torej pridobili vse razpoložljivo gradivo in pojasnila. Če bodo na podlagi tega sumi kršitev potrjeni, bo uvedena preiskava.