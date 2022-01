Janković in sinova oproščeni obtožb pri prodaji delnic Mercatorja

Ljubljansko okrožno sodišče je ljubljanskega župana Zorana Jankovića in njegova sinova Damijana in Jureta oprostilo obtožb zaradi domnevne zatajitve finančnih obveznosti pri prodaji delnic Mercatorja. Odločitev je po mnenju obrambe pričakovana. Medtem pa je tožilka Blanka Žgajnar nanjo napovedala pritožbo.

"Odločitev je pričakovana, a prepozna," je po sodbi dejal zagovornik Zorana Jankovića Janez Koščak. Po njegovem bi to moralo biti končano najpozneje oktobra lani, ko je Finančna uprava RS (Furs) v odločbi ugotovila, da je bilo s tem vse v redu. "Takrat bi morala tožilka obtožbo umakniti," je ocenil. Njena napovedana pritožba, ki se mu zdi nerazumna, bo postopek po njegovi oceni podaljšala še za vsaj pol leta.

Janković: Teh osem let, odkar se vleče ta primer, je bilo zelo bolečih

Ljubljanski župan je med obravnavo dejal, da je bilo zanj teh osem let, odkar se vleče ta primer, zelo "bolečih". Po vseh teh letih bi morala tožilka, potem ko je Furs odločbo v tem primeru odpravil, umakniti obtožnico. Izjave po koncu sojenja ni želel dati, napovedal pa jo je na današnji redni tedenski novinarski konferenci Mestne občine Ljubljana.

Tožilka napovedala pritožbo

Tožilko Blanko Žgajnar, ki je Jankovića obtoževala, da se je pri prodaji delnic izognil plačilu davka na dobiček od kapitala, je oprostilna sodba zmotila. "Tekom dokaznega postopka je bilo ugotovljeno, da so storili očitana kazniva dejanja," je ocenila in povedala, da je predpisana kazen za to do osem let zapora. Tako se ji zdi njen predlog, da bi Zorana Jankovića sodišče obsodilo na eno leto zapora, njegova sinova pa zaradi očitane pomoči pri kaznivem dejanju na po osem mesecev zapora, ustrezen, je povedala v izjavi za medije.