Janković znova na sodišču #video

Zoran Janković in še osem soobtoženih je danes znova sedlo na zatožno klop, ta se ni še niti ohladila od prejšnjega tedna, ko se je začelo sojenje, eno od kar treh, ki proti Jankoviću potekajo zaradi gradnje stadiona Stožice. Tokrat smo spremljali sojenje zaradi parkirišč, ki so jih občinska podjetja najela od gradbinca Stožic, s čimer naj bi mu omogočila črpanje posojila ter oškodovanje sredstev EU. Jankovića v tem primeru bremenijo obtožbe o zlorabi položaja, zaradi česar mu grozi do osem let zapora.

Zoran Janković je ljubljansko sodišče obiskal že tretjič ta mesec.

"Tokrat smo imeli zadevo, ki govori o goljufiji na račun evropskih sredstev in preslepitvi NLB," je povedal Zoran Janković, župan Ljubljane.

Danes zaradi najema 2.500 parkirnih mest, ki naj bi jih občinska podjetja za 1,8 milijona evrov neupravičeno najela od Grepa zgolj zato, da so graditelju Stožic omogočila črpanje skoraj 90-milijonskega posojila pri NLB ter s tem gradnjo Stožic. Obramba danes predlaga zaslišanje konkretnega bankirja, ki je na državni NLB Grepu odobril to posojilo. In še njegovega nadrejenega, čeprav danes menda še ni znano, kdo je ta bankir.

"To morate pa vprašati obrambo, zanimivo vprašanje glede na to, da se po mnenju tožilstva ve, kdo je odločal o posojilu. Na kakšen način je potekalo odločanje o njem. In glede na to, da je v spisu kreditna mapa v zvezi s tem," je povedala državna tožilka Blanka Žgajnar.

V sodnem spisu je ogromno dokumentacije, gre za o desetinah fasciklov, za katere so se prejšnji teden dogovorili, da jih bo prebral vsak zase, doma, saj bi tako močno pospešili postopek. Danes odvetniki zahtevajo branje dokumentacije na obravnavi, kajti že za danes zahtevano dokumentacijo naj bi jim tožilka posredovala šele včeraj popoldne ter jim tako onemogočila branje, kaj šele proučitev dokumentacije.

"Eden od odvetnikov, ki so se oglašali in se upirali temu, da pošlje popoldne, je celo rekel, da on ni tako hiter kot sodnik Baraga, ki je prebral 800 strani in napisal 300 strani odločb, oziroma 320, v enem dnevu," je povedal Janković.

Tožilka Žgajnarjeva vztraja, da je dogovor izpolnila.

"Rok ni bil določen, dogovorjeno je bilo do naslednje obravnave, mi smo to poslali, korektno, in napisali, kar je bilo dogovorjeno. Sodišče je odločilo po svoje," je povedala državna tožilka Blanka Žgajnar.

Sodišče je odločilo tudi ugoditi skoraj vsem zahtevam tako tožilke kot odvetnikov vseh obtoženih, tako se bo postopek 20. januarja nadaljeval z zaslišanjem prič.

"Prič s strani tožilstva je 18 ali 19, s strani obrambe pa sedem," je razlagal Janković.

"Te priče, o katerih je govorila sodnica, so priče tožilstva in obrambe. Kaj o zadevi, upam (smeh, op. p.)," se je o tem, kaj naj bi povedale priče, pošalila Žgajnarjeva.

Poleg parkirišč Jankovića bremenita vsaj še strojna hladilnica in gramozna jama, vse je povezano s Stožicami in je pod taktirko iste tožilke Žgajnarjeve, ta županu očita zlorabo položaja, zaupanja in ponarejanje dokumentov, vse z namenom omogočanja velike protipravne premoženjske koristi. A za zdaj še v nobenem postopku od Jankovića ni dosegla niti opravičila.