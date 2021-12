Hojs: Zame osebno je gospod Janković simbol korupcije v Sloveniji #video

"To, kar izjavlja gospod Janković, kaže na to, da je on tisti, ki obtožuje gospoda Janšo za nekaj neprimernega, kar se mu dogaja. Ob tem, ko pride v neki drugi studio, pa jasno pove, da on nikoli ne bo obsojen na slovenskih sodiščih, ker je jasno povedal, da je proti Janezu Janši. Zame osebno je gospod Janković simbol korupcije v Sloveniji. Tako korupcijo je, če obstaja, in sam sem prepričan, da obstaja, treba ustrezno dokazati. Izgovor, da ni vpleten on, ampak njegova družina, je pravzaprav banalen." S temi besedami je notranji minister Aleš Hojs, ki je včeraj prestal drugo interpelacijo, v oddaji Planet 18 na Planet TV komentiral izjave ljubljanskega župana in hišne preiskave, ki se danes dogajajo pri Jankovićevih.

"To, da bi bilo vladajoče strah, lahko kategorično zanikam. Mi smo večkrat povedali, da se volitev ne bojimo, in prepričani smo, da bomo na volitvah zmagali," je v odzivu na mnenje Zorana Jankovića, ki pravi, da je vladajoče strah prihajajočih volitev, povedal minister Hojs.

"Vrhovno sodišče bi moralo del krivde prevzeti nase"

Minister Hojs je v oddaji komentiral tudi odločitev vrhovnega sodišča v zadevi balkanski bojevnik: "Zanimivo je, kako se v tej državi ob takih primerih pogovarjamo zgolj o tem, ali so bili ti dokazi zakonito pridobljeni. Še enkrat ponavljam, potrebno je, da so zakonito pridobljeni, obenem pa se ne sprašujemo o samem dejstvu. Očitno je vsem nesporno dejstvo potrjeno, da so gospodje trgovali z drogo, da so se igrali velika kazniva dejanja."

Kot je povedal, sam ne misli, da je stvar nemogoče izpeljati ponovno, bi pa glede na to, da je vrhovno sodišče dolgo ocenjevalo in premlevalo, zagotovo moralo del krivde prevzeti tudi nase: "Nerazumljivo je, da se stvari v slovenskih sodnih mlinih meljejo leta in leta in šele tik pred tem, ko zastarajo, pride do takšnega ali drugačnega izplena."

Hojs o prigrizku, o katerem govori vsa Slovenija

Včeraj je minister Hojs uspešno prestal drugo interpelacijo. Med 17 ur dolgo razpravo si je privoščil prigrizek, o katerem danes govori vsa Slovenija. "V tem primeru nikakor ni šlo za podcenjevanje kogarkoli v državnem zboru, ravno obratno. Ob ogledu prejšnjih interpelacij sem videl, da so poslanci izjemno nezadovoljni, če ministri zapuščajo prostor. Po devetih urah sem menil, da je bolje, da ostanem v DZ, vzamem tistih nekaj arašidov in poslušam poslance. Glede na hud odziv podpredsednice pa sem potem iz dvorane odšel," je pojasnil Hojs.