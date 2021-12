Hojs se bo že drugič v tem mandatu zagovarjal v DZ

V DZ se bo danes že drugič v aktualnem mandatu zagovarjal notranji minister Aleš Hojs. Za razpravo o interpelaciji, ki so jo vložile opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP, je predvidenih 17 ur. Za razrešitev ministra je potrebnih 46 glasov poslancev, vlagateljice jih imajo skupaj 43, zato je uspeh že druge interpelacije zoper Hojsa malo verjeten.

V interpelaciji vlagateljice ministru za notranje zadeve med drugim očitajo odgovornost za soustvarjanje izrednih razmer v državi, za prekomerno uporabo represivnih sredstev in policijsko nasilje na protestih v Ljubljani, protiustavno omejevanje človekovih pravic ter vprašljivo aktivacijo 9. člena zakona o nalogah in pooblastilih policije.

Dodatno mu očitajo še ponižujoč, ignorantski in nestrokoven odnos do splošne in strokovne javnosti ter nezakonito politizacijo in militarizacijo policije. Ob Hojsovem zapisu na Twitterju, da so mu prisluh ministru za okolje in prostor Andreju Vizjaku iz afere "glupi davki" predstavili že pred časom, pa so predlagatelji na seznam očitkov uvrstili tudi sum storitve kaznivega dejanja oziroma opustitve dolžnega ravnanja.

Hojs je v odgovoru na interpelacijo vse očitke kategorično zavrnil kot neutemeljene in zapisal, da je vedno ravnal v skladu s prisego, dano ob svoji izvolitvi.

Uspeh interpelacije malo verjeten

Za uspeh interpelacije je sicer potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov, predlagateljice, ki imajo skupaj 43 poslancev, tako za razrešitev ministra same nimajo dovolj glasov.

Hojs lahko računa na podporo matične SDS, prav tako na podporo koalicijske SMC in opozicijske SNS. V koalicijski NSi ob vloženi interpelaciji očitkov ministru sicer niso komentirali, a je pričakovati, da interpelacije ne bodo podprli. Premier Janez Janša je namreč dal jasno vedeti, da bi podpora interpelaciji katere od koalicijskih strank pomenila kršitev koalicijske pogodbe in tako izstop stranke iz koalicije. Upoštevajoč glasovanje poslancev NSi ob interpelaciji ministrov Marjana Dikaučiča in Andreja Vizjaka, ko so se v obeh primerih glasovanja vzdržali, pa je mogoče, da bodo vzdržani tudi tokrat.

V poslanski skupini DeSUS pa poudarjajo, da bodo odločitev kot vedno sprejeli po opravljeni razpravi in slišanih argumentih.