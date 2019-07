Država kupila petinski delež Term Olimia

Kot je danes objavil SDH, je sklenil pogodbo o nakupu 147.309 delnic Term Olimia. Po izpolnitvi odložnega pogoja bo pridobil 20,871-odstotni lastniški delež te družbe.

Država in z njo povezane družbe bodo po zaključenem prenosu delnic presegle dodatni prevzemni prag v družbi Terme Olimia, zato namerava SDH v imenu in za račun države javno objaviti ponudbo za prevzem preostalih delnic term, so še sporočili.

Koliko znaša kupnina, niso objavili

Nova KBM, ki je od leta 2016 v lasti ameriškega sklada Apollo in Evropske banke za obnovo in razvoj, je ta delež Term Olimia začela prodajati leta 2017, in sicer hkrati z 2,065 odstotka delnic Petrola in 3,92 odstotka delnic Cinkarne Celje. Takrat je prodala le paket delnic Cinkarne Celje in manjši delež Petrolovih delnic, medtem ko je prodajo delnic Term Olimia ustavila.

Država sicer prek Kapitalske družbe (okoli 25 odstotkov), Slovenskih železnic (okoli 24 odstotkov), Družbe za upravljanje terjatev bank in SDH (po okoli štiri odstotke) posredno obvladuje 57-odstotni lastniški delež Term Olimia.

Država načrtuje skladno s strategijo razvoja turizma konsolidirati lastništvo in upravljanje turističnih podjetij z državnim lastništvom.

Naložbe - poleg Term Olimia naj bi pod eno streho združili Istrabenz Turizem, Savo Turizem, Hotele Bernardin, Unitur, Adrio Ankaran in Hit s hčerinsko družbo Hit Alpinea - naj bi prenesli na novoustanovljeno državno podjetje. Kot je vlada objavila konec maja, naj bi se to imenovalo Državni turistični sklad, podlago zanj pa bo predstavljala namenska družba, na katero bo DUTB prenesla delnice Istrabenz Turizma.