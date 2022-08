"Gre za nenamerno napako zunanje službe za upravljanje s kemikalijami, ki je ob dostavi natrijevega hiperklorida, ki ga uporabljamo za tretiranje bazenske vode in ga skladiščimo v bazenski strojnici, namesto te kemikalije v rezervoar natočila kislino," so sporočili iz hrvaškim term Tuhelj, kjer so včeraj zaradi omenjene napake morali evakuirati vse obiskovalce, večje število oseb pa je moralo pomoč poiskati tudi pri zdravniku.

"Sprožila se je kemična reakcija, zaradi katere se je nastali plin pričel širiti po prostoru proti savnam in wellness centru, pri čemer poudarjamo, da situacija ni povezana z bazensko vodo," so ozadje dogodka, zaradi katerega je več kot 10 oseb obiskalo bolnišnico, opisali pri termah Tuhelj. Vodja oddelka vzdrževanja naj bi bil po trditvah podjetja v nekaj minutah prisoten na mestu nesreče.

"Kljub temu pa je bilo po naših informacijah 11 oseb odpeljanih v bolnišnico, ena oseba je ostala na intenzivni negi in je izven življenjske nevarnosti, pet oseb pa je prejelo kisik. Večina jih je že odpuščenih iz bolnišnice. Prostore smo temeljito prezračili in tako ni več nikakršne nevarnosti za goste. Po pregledu pristojnih služb je kompleks sedaj varen in upamo, da bo inšpekcijska služba do jutra zaključila s postopki in bomo lahko jutri zjutraj ponovno odprli bazene" je prek oddelka za odnose z javnostjo podjetja sporočil direktor Term Tuhelj Vasja Čretnik.