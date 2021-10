Med jesenskimi počitnicami bo večina zdravilišč polnih

Priljubljene destinacije poleg slovenskih zdravilišč so tudi Egipt, Grčija – Rodos in Kreta –, Madeira, Tenerife, Zanzibar, Dubaj. Maldivi, Sejšeli, Dominikanska republika.

Šolarji so danes za deset dni pospravili svoje šolske torbe – le še konec tedna jih uradno loči od jesenskih počitnic. Počitnice pa so vedno čas, ko niti malo ne počivajo turistični delavci. Kje bodo v naslednjih dneh dopustovali Slovenci? Španija, Grčija, Egipt, pa tudi Maldivi, Zanzibar in Mehika so priljubljene destinacije. Nastanitve pa po šivih pokajo tudi doma, "boni so naredili svoje," so povedali ponudniku.