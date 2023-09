Wellness, ki ga je navdahnila moč prekmurske narave

V Termah 3000 – Moravske Toplice lahko oddih združite s skrbjo za dobro počutje. Za vaše razvajanje skrbita dva wellness centra , Wellness Thermalium s prekmursko obarvanimi tretmaji in sodobnimi medico-wellness storitvami ter Thai center Livada z izbranimi tajskimi masažami in rituali. Svoja čutila boste tako lahko razvajali s ščepcem Prekmurja in njegovimi blagodejnimi naravnimi danostmi, med katerimi nedvomno izstopa naša črna termomineralna voda .

Foto: Sava Turizem

Prepustite se črnini moravskih vrelcev

Moravska termomineralna voda iz Term 3000 je bila leta 1964 razglašena za naravno zdravilno sredstvo. Blagodejna je za številne tegobe, med drugim pri revmatizmu. Še posebej je učinkovita v svoji nefiltrirani obliki, ki jo najdete v t. i. črnih kopelih.

Foto: Sava Turizem

Blagodejni učinki edinstvene črne termomineralne vode: tonizira in osveži organizem, pomirja in pospešuje porjavitev kože na soncu, pomiri in zmanjša živčno napetost, izboljša prekrvavitev in pozitivno vpliva na kronične vnetne procese, ima analgetski, protibolečinski učinek, poživlja in osvežuje telo.

Masaže, kopeli in rituali s ščepcem Prekmurja

V naše tretmaje smo ujeli ščepec prekmurskih naravnih danosti. Prepustite se masaži Panonski travnik z oljem iz zelišč, masaži z bučnim oljem, različnim protistresnim masažam ali masažam z vročimi kamni. V naših ritualih spoznajte blagodejno moč kombinacije oblog iz blata, aromaterapije, pilingov in pomlajevanja s starodavnimi postopki, kot je krtačenje celega telesa.

Foto: Sava Turizem

Doživite vitalno energijo milijonov let

V Wellnessu Thermalium najdete septarije, več milijonov let stare kamne, ki vas napolnijo z energijo in vam pomagajo lajšati tegobe. Sprostite se v umirjenem okolju in dovolite, da vas blagodejna energija odpelje na pot dobrega počutja.

Foto: Sava Turizem

Sprostitev v objemu ajde

V sprostitvenem delu notranjega termalnega parka vas pričakujejo savne in leden vodnjak, ob njih pa ležalniki z blazinami, polnjenimi z ajdovimi luščinami. Blazine sproščajo, mikromasirajo in uravnavajo toploto telesa.

Foto: Sava Turizem

Sprehodite se po bosonogi poti in objemite drevesa

Sprehodite se po bosonogi poti, ki jo sestavlja šest naravnih podlag iz prekmurske narave. Hojo po bosonogi poti priporočamo vsem, ki se počutite utrujeno in preživite veliko časa v zaprtih prostorih. Za počitek in umiritev se lahko zatečete tudi v objem dreves. Drevesa so vir življenjske energije in pozitivno vplivajo na počutje, pomirjajo in napolnijo z energijo. Vsako drevo ima svoje specifične lastnosti.

Foto: Sava Turizem

Ugodno wellness razvajanje v septembru in oktobru Predajte se blagodejnim učinkom črne termomineralne vode v Termah 3000 – Moravske Toplice ter uživajte v paketih termalnega wellness razvajanja Simfonija užitkov in Sanje z ajdo . Obema paketoma smo v izbranih jesenskih terminih znižali ceno (do 15 odstotkov), ponujata pa bivanje s polpenzionom, neomejeno kopanje v termalnih bazenih in že vključene wellness storitve.

Foto: Sava Turizem