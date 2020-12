Delodajalci podprli možnost odpovedi zaposlitve ob pogojih za upokojitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Delodajalske organizacije so danes na vse poslanske skupine naslovile prošnjo za podporo določbi predloga sedmega protikoronskega zakona, ki bi dala možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu, če izpolnjuje pogoje za pravico do starostne pokojnine. Na drugi strani jim sindikati ostro nasprotujejo.

Predlog sedmega protikoronskega zakona med drugim predvideva možnost, da delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi brez navedbe razloga, če izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev, praviloma pri starosti 60 let in s 40 leti delovne dobe.

Dogaja se namreč, da mladi ne dobijo priložnosti za zaposlitev, saj nekateri starejši delavci ostajajo v delovnem razmerju še dolgo po tem, ko že izpolnijo pogoje za starostno upokojitev. O tem pa delodajalec nima pravice odločati. "Menimo, da bi morala o nadaljevanju delovnega razmerja odločati tako delodajalec kot delavec," so Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev obrti in podjetništva Slovenije zapisali v skupnem sporočilu za javnost.

Predlagano rešitev podpirajo tudi v Klubu slovenskih podjetnikov (SBC). Kot so zapisali, se delovno mesto ne bi prekinilo samodejno, ko delavec izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, temveč le v primeru, da bo delodajalec presodil, da delavca v resnici ne potrebuje več.

Tako se bodo lahko sprostila nekatera delovna mesta za mlade iskalce zaposlitve, še pravijo v SBC.

Sindikati rešitvi ostro nasprotujejo

Delodajalci se ne strinjajo z navedbami sindikatov, ti so že v ponedeljek ostro protestirali, da gre pri tem ukrepu za prisilno upokojevanje. Sindikati trdijo, da gre za zniževanje pravic in diskriminatorno obravnavo starejših delavcev. Poslance pozivajo, naj v nadaljnjem postopku te določbe iz zakonskega besedila črtajo.

Gre samo za to, da bi lahko o delovnem razmerju delavca, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev, odločala tako delodajalec kot delavec, pa so pojasnili delodajalci.