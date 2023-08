Dars še z vlogo za širitev primorske avtoceste pred Ljubljano

Dars je ministrstvo za okolje, prostor in energijo zaprosil za okoljevarstveno soglasje za širitev primorske avtoceste med Ljubljano in Vrhniko v šestpasovnico. Pred mesecem so enako vlogo oddali tudi za širitev štajerske avtoceste med Ljubljano in Domžalami, je danes prek omrežja X, nekdanjega Twitterja, sporočil upravljalec avtocest v Sloveniji.

Kot so v začetku meseca pojasnili za STA, bo dela, ki se bodo izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist, mogoče začeti po pridobitvi pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja. Če bodo postopki potekali brez zapletov, razpis za izvedbo gradbenih del načrtujejo za prvo polovico leta 2024, dela pa bi se lahko začela leta 2025.

Načrtovani so celovita obnova dotrajane voziščne konstrukcije, preureditev odstavnega pasu v tretji prometni pas, širok 3,5 metra, izvedba odstavnih niš in ustrezne razširitve pri premostitvenih objektih.