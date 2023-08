Dars bo skušal dolge zastoje na štajerski in primorski avtocesti reševati s preurejanjem odstavnega pasu v vozni pas. Tega načrtuje med Domžalami in Ljubljano ter Vrhniko in Ljubljano. V Darsu so za Radio Slovenija potrdili, da so zaprosili za okoljevarstveno dovoljenje za širitev štajerske avtoceste. Izdelani sta bili poročili o vplivih na okolje. Vloga za štajersko avtocesto je že na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, za primorsko pa naj bi jo oddali še v tem mesecu.

Kot poroča Radio Slovenija, je eden od ključnih korakov pridobitev pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja, šele nato se lahko začnejo dela. Če bi šlo torej vse po načrtih, bi se po navedbah Darsa dela začela leta 2025. Dela bodo obsežna, delali bodo ob vzpostavitvi zapor in hkrati delni omejitvi prometa, še poroča Radio Slovenija.