Damijan Janković je v osebnem stečaju

S tem je ugodilo zahtevi, ki jo je vložila družba Heta Asset Resolution, slaba banka nekdanjega Hypa. Janković mlajši je bil namreč porok pri najemanju dveh milijonov evrov posojil za dve podjetji, povezani z družino Janković: Bazo Dante in Electo.

Za stečajno upraviteljico je določilo Saro Pušenjak.

Glavno premoženje Damijana Jankovića je 50-odstotni delež v Electi Holdingu, ki je zastavljen pri Zoranu Jankoviću za posojila. Kot je znano, je aktualni ljubljanski župan že pred leti prodal podjetje prodal sinovoma, vendar zanj nikoli ni prejel kupnine.

Iz družinskih podjetij črpal milijone

Njegova sinova sta mu kupnino vračala postopoma, tako da sta bremenila druga Electina podjetja. Na svoj osebni račun je Zoran Janković po ugotovitvah Finančne uprave (Furs) dobil najmanj tri milijone evrov.

Gre za enega od večjih porazov Damijana Jankovića v njegovem boju z Avstrijci. Pred njihovim rubežem že več let bolj ali manj uspešno rešuje svoje premoženje. Leta 2015 mu je tedanji Hypo Leasing zasegel dva luksuzna avtomobila, nato ju je na dražbi odkupil Simon Petrina, dober prijatelj Damijana Jankovića, ki se v poenostavljenih prisilnih poravnavah njegovih podjetij pojavlja kot upnik.

V vseh podjetjih enak manever

Kot smo že poročali, se je Janković mlajši pred meseci dokončno odločil, da se bo rešil upnikov, ki jim njegova podjetja skupaj dolgujejo več kot 25 milijonov evrov.

V vseh treh svojih podjetjih – Electi Inženiringu, Electi Naložbah in Electi Holdingu – je tako izpeljal enak manever. Predlagal je poenostavljeno prisilno poravnavo, s katero bi se znebil od 90 do 95 odstotkov dolgov, obvladoval pa bi jih prek prijateljskih upnikov, ki so pred tem odkupili terjatve do vseh treh podjetij.

Temu so se najbolj upirali v Heti, ki je vložila pritožbi zoper poenostavljeni prisilni poravnavi Electe Holdinga in Electe Naložb. Kot je znano, je prav Hypo banka leta 2013 podjetju Electa Naložbe zasegla zemljišča na Barju.

Velik udarec za Jankovića mlajšega

Razglasitev osebnega stečaja bi lahko Jankoviću, ki ima stalno bivališče trenutno prijavljeno v Savudriji, otežila načrte.

Eden od pomembnejših upnikov podjetij iz skupine Electa je namreč prav sam Damijan Janković, zato njegove terjatve v postopkih ne bodo imele več statusa prijateljskih. Po podatkih, ki jih je Damijan Janković lani predložil sodišču, mu samo Electa Inženiring dolguje več kot sedem milijonov evrov, kar mu je samo po sebi omogočalo obvladovanje tretjine terjatev.

Celovita slika osebnega stečaja Damijana Jankovića bo znana po 23. juliju. Do takrat imajo namreč upniki čas za prijavo terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic.