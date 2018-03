V vojni z Avstrijci se želi družina Janković spet znebiti milijonskih dolgov

Manj kot šest mesecev po tem, ko so se znebili več kot 16 milijonov evrov dolgov v osrednjem podjetju Electa, družina Janković pred upniki rešuje še en nasedli nepremičninski projekt.

Sin ljubljanskega župana Damijan Janković je na sodišče vložil predlog za začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave nad podjetjem Electa Naložbe, ki je želelo graditi nepremičinski projekt na Ljubljanskem barju.

V lasti je imelo več kot pet hektarjev veliko zemljišče, na katerem so želeli Jankovići za vnaprej izbranega kupca zgraditi 32 milijonov evrov vredno Vrtno mesto Sibirija. Zaradi mrtvila na trgu ter tudi zaradi težav z bančnimi upniki in finančno upravo (Furs) je projekt propadel, podjetje Electa Naložbe pa se je znašlo na robu bankrota.

Da podjetje ni sposobno pokriti svojih dolgov, je Damijan Janković priznal šele pred dnevi, ko je na sodišče poslal načrt finančnega prestrukturiranja Electe Naložb. "Ne komentiram," nam je dejal Janković.

Podjetje Electa Naložbe je v sicer v solasti Damijana in Jureta Jankovića.

Prisilno poravnavo bo potrjeval stari znanec

Eden največjih upnikov podjetja je družba Heta Asset Resolution, slaba banka nekdanje banke Hypo, ki ji dolgujejo več kot dva milijona evrov. Hypo je bil sicer tisti, ki je Electi Naložbe leta 2013 odvzel zemljišča na Barju.

Dokumenti razkrivajo, da želi družina Janković izpeljati enak manever kot v primeru svoje osrednje družbe Electe, torej s prijateljskimi upniki zagotoviti dovolj glasov za potrditev odpisa dolgov.

Podjetje Jana Beca je bilo eden od donatorjev kampanje Zorana Jankovića za ljubljanskega župana. Tudi pri potrjevanju poenostavljene prisilne poravnave Electe Naložb bo imel glavno vlogo Jan Bec, lastnik podjetja Glanc. Gre za starega znanca družine Janković. V preteklosti je vodil enega od Electinih podjetij - Hotel Jelovica Bled. Leta 2010 je bil tudi eden od donatorjev za kampanjo Zorana Jankovića za ljubljanskega župana.

Bec je že lani pomagal pri reševanju Electe pred upniki. Njegovo podjetje Bodi lepotni studio je imelo največ terjatev do Electe, s tem pa tudi največ glasov pri odločanju o odpisovanju dolgov.

Zdaj ima Bečevo podjetje Glanc za nekaj manj kot pet milijonov evrov terjatev do Electe Naložb. Za dolgove tega podjetja je jamčil Glanc, je razkril Damijan Janković.

Posli med Electo in podjetjem Bodi so tudi del kazenske ovadbe proti Electi in njenemu direktorju Damijanu Jankoviću, ki jo je Nacionalni preiskovalni urad (NPU) leta 2014 posredoval specializiranemu državnemu tožilstvu. Sumijo ju utaje davkov, ki naj bi se zgodila leta 2009.

"Izpodbili bomo davčni dolg"

Po načrtu, ki ga je predlagal Damijan Janković, bi podjetje Electa Naložbe odpisalo 95 odstotkov od skupno več kot šest milijonov evrov dolga.

Poleg tega ima Electa Naložbe za več kot šest milijonov evrov obveznosti do Fursa.

Posli Jankovićev z zemljišči na Ljubljanskem barju so se poleg parlamentarne preiskovalne komisije znašli tudi pod drobnogledom davčnih inšpektorjev. Ti so še pred koncem nadzora odkrili hude davčne nepravilnosti.

Damijan Janković je še vedno prepričan, da bodo davčno odločbo uspešno izpodbili na sodišču. S poenostavljeno prisilno poravnavo tudi ne morejo odpisati davčnega dolga.

Zahtevajo osebni stečaj Damijana Jankovića

Jutri bo na ljubljanskem okrožnem sodišču potekal narok za začetek postopka osebnega stečaja Damijana Jankovića, ki ga je zahtevala slaba banka nekdanjega Hypa.

Janković bo zahtevi ugovarjal. "Imam dovolj argumentov, da bom uspel," je za Siol.net dejal Janković. Iz objave na ljubljanskem sodišču je sicer razvidno, da ima stalno prebivališče po novem v Savudriji na Hrvaškem.