Comshop v stečaj

Trgovina z računalniško, pisarniško in medijsko opremo Comshop gre v stečaj. Sklep o začetku stečajnega postopka je ljubljansko okrožno sodišče sprejelo danes, za stečajno upraviteljico pa imenovalo Tatjano Rupel. Upniki lahko svoje terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice prijavijo najpozneje do 14. aprila, poroča STA.