Odhod uprave in nove prevzemne špekulacije

Pred Cinkarno Celje so burni meseci. Kdo je vrgel oko na družbo, ki je bila že lani tarča sovražnega prevzema? In kdo bo zamenjal dolgoletnega predsednika uprave Tomaža Benčino?

Predsednik uprave Cinkarne Celje Tomaž Benčina zapušča svoj položaj.

To informacijo nam je v zadnjih tednih potrdilo več virov. Upravi Cinkarne se mandat izteče konec junija, Benčina pa ga naj na lastno željo ne bi podaljšal. Upravo naj bi zapustil tudi član uprave Jurij Vengust, odgovoren za področje financ, računovodstva in informatike. V njej naj bi ostala Nikolaja Podgoršek Selič, ki se že omenja med možnimi nasledniki Tomaža Benčine.

"Teh informacij ne bi želel komentirati. Gre za osebno odločitev, ki nima zveze s kakršnimi koli drugimi zgodbami," je za Siol.net dejal Benčina. Po nekaterih informacijah naj bi bil kandidat za vodenje Celjske gospodarske zbornice, ki združuje najmočnejša podjetja v regiji: Celjske mesnine, Cetis, Cinkarna, Mlekarne Celeia, Pivovarna Laško, Remont, Tajfun, Terme Olimia, Unior, Zlatarna Celje, Juteks ...

Benčina Cinkarno vodi od leta 2005. Takrat je na položaju nasledil dotedanjega dolgoletnega predsednika uprave Marjana Prelca, ki je pred tem Cinkarno vodil dvajset let. Od leta 1985 do danes je tako Cinkarna imela le dva direktorja, kar jo uvršča med redka domača podjetja s kontinuiteto vodenja.

"Protekcionizem že vpliva na gospodarstvo"

Priprave na zamenjave v vrhu Cinkarne časovno sovpadajo z zaostrenimi pogoji poslovanja na njenih ključnih trgih. V prvih devetih mesecih letošnjega leta je Cinkarna ustvarila skoraj 135 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je en odstotek več kot v enakem obdobju lani. Čeprav je čisti dobiček v primerjavi z istim lanskim obdobjem upadel za 43 odstotkov (znašal je 16 milijonov evrov), v upravi ocenjujejo, da "so poslovni rezultati objektivno zelo dobri".

Toda pri tem so v upravi opozorili, da "se napovedi rasti ključnih trgovinskih partneric znižujejo in se bodo izraziteje upočasnile". V zadnjem poročilu je posebej izpostavila "visoko mero negotovosti, ki je posledica carinskih ukrepov največjih svetovnih gospodarstev", saj je "protekcionizem že začel vplivati na širše gospodarstvo". Prodaja ključnega proizvoda, pigmenta titanovega dioksida, je bila v prvih devetih mesecih leta za skoraj petino večja kot v istem obdobju lani.

Foto: Bojan Puhek Negotovost dodatno povečuje nejasna lastniška prihodnost Cinkarne. Največja lastnica celjske družbe je država, ki prek Modre zavarovalnice, Slovenskega državnega holdinga (SDH) in Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) obvladuje okrog 46 odstotkov delnic. Po klasifikaciji državnih naložb je Cinkarna portfeljska naložba, torej namenjena prodaji.

Že lani so tako neuspelo namero za prevzem Cinkarne objavili vlagatelji iz Avstrije, ki so pri nas pred časom že kupili domžalski Helios, in pri tem želeli dobiti tudi ekskluzivno pravico do skrbnega pregleda, s čimer bi iz boja izločili morebitne konkurenčne ponudnike, ki bi bili pripravljeni plačati več.

Družba na muhi novega prevzemnika

Po tem, ko jim naskok na Cinkarno ni uspel, naj bi se podjetje že znašlo na radarju drugih potencialnih prevzemnikov. Po naših informacijah možnosti za nakup Cinkarne preučuje slovaško-češka finančna skupina J&T, ki ima v Sloveniji že v lasti skoraj 13 odstotkov Petrola. Pri tem naj bi sodelovala skupaj z enim najbogatejšim Avstrijcem Ronnyjem Pecikom, ki je mehiškemu milijarderju Carlosu Slimu pomagal pri prevzemu Telekoma Austria. Avstrijca hrvaških korenin se je omenjalo tudi kot interesenta za nakup hrvaškega Agrokorja.

V zadnjih mesecih je največ delnic Cinkarne Celje kupovala družba sama – v pol leta za približno milijon evrov. Okrepili so se tudi nekateri vlagatelji, skriti za fiduciarnimi računi tujih bank.

Prevzemne špekulacije se verjetno odražajo tudi na nihajoči vrednosti delnice. Ta je po drastičnem padcu konec lanskega leta nato zrasla do 220 evrov, junija pa znova padla za 20 odstotkov, na 186 evrov. Pri tem velja poudariti, da je Cinkarna nezadolžena družba. Konec septembra je imela na računih za skoraj 28 milijonov depozitov in sredstev, kar je sicer petino manj kot pred letom dni.

Še en izzivi, ki čaka Cinkarno Celje, so okoljska vprašanja, ki jih zdaj rešuje skupaj z državo.

Konec prihodnjega meseca bo sicer izredna skupščina Cinkarne, na kateri bodo delničarji odločali o imenovanju nekdanjega predsednika uprave Gorenja Franja Bobinca v nadzorni svet družbe. Če bo potrjen, naj bi prevzel tudi vodenje nadzornega sveta.