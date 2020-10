Z oktobrom je država popolnoma dvignila roke nad uravnavanjem cen goriva na bencinskih črpalkah. Tako se cene ne bodo več spreminjale vsakih 14 dni, kot je bilo do zdaj, ampak bodo cene pogonskih goriv na vseh bencinskih servisih ponudniki določali sami in jih lahko spreminjali tudi večkrat dnevno.

V prvem tednu po dvigu rok države nad oblikovanjem cen bencina po državi se te niso bistveno spremenile. Ob pregledu spletne strani goriva.si smo opazili pocenitev 95-oktanskega bencina za 0,2 centra na Petrolovih črpalkah, ki niso ob avtocesti, in na drugi strani enako podražitev dizelskega goriva. Tako je cena za liter 95-oktanskega bencina 0,998 evra, dizel pa stane 1,002 evra.

Drugi največji ponudnik goriva pri nas OMV je ceno bencina na servisih zunaj avtocest za zdaj pustil pri enem evru, dizel pa je tako kot Petrol minimalno dvignil na 1,002 evra.

Na bencinskih črpalkah ponudnika Mol Slovenija je treba za 95-oktanski bencin odšteti 0,999 evra, dizel pa stane 1,002 evra.

95-oktanski bencin se je pod eno evro za liter spustil prvič po 11 letih.

Vsi čakajo, da nekdo naredi prvi korak

"Tehnološki napredek in računalniške aplikacije bodo poskrbeli, da bomo vseeno imeli možnost pravočasno pridobiti informacije o ceni goriva," meni Peter Mizerit, vodja službe za upravljanje tveganj v Primorskih skladih. Foto: osebni arhiv Peter Mizerit, vodja službe za upravljanje tveganj v Primorskih skladih, pravi, da je sprememba cen odvisna od uskladitve ponudnikov glede tehničnih in zakonskih pravil.

"Poleg tega je vedno najtežje storiti tisti prvi korak. Do zdaj je model spreminjanja cen zahteval, da vsi na isti dan ob isti uri enako spremenijo cene, zdaj pa je zadeva prepuščena vsakemu ponudniku posebej, ki pa seveda spremlja tudi, kaj počne konkurenca ter kako se na to odzivajo kupci in mediji," razlaga Mizerit.

Ponudniki podrobnosti cenovne politike ne komentirajo, do zdaj pa so imeli modele za spreminjanje cen prilagojene na vsakih 14 dni, ko je vlada objavila višino trošarine.

Po avtocestah zdaj svobodno oblikovanje cen tudi povsod drugod

Država je nad cenami bencina bdela od leta 2000, leta 2016 se je naprej odločila sprostiti cene kurilnega olja in 98-oktanskega bencina, proti koncu istega leta pa je dovolila še prosto oblikovanje cen 95-oktanskega bencina in dizla na bencinskih servisih, ki so ob avtocestah in hitrih cestah. Tam so cene nekoliko višje. Na Petrolu je treba odšteti 1,029 evra za 95-oktanski bencin, za dizel pa 1,025 evra, medtem ko je OMW cene postavil pri 1,039 evra za 95-oktanski bencin in 1,029 evra za dizel.

Cena bencina in dizla na bencinskih črpalkah zunaj avtocest je še vedno okrog enega evra. Foto: Matej Leskovšek

Za zdaj večjih premikov cen bencina še ni bilo. Mizerit pričakuje, da bodo prve spremembe v smeri podražitve.

"Sam pričakujem bolj spremembe v smeri podražitve, ker je bližnja tujina okoli nas večinoma dražja in tudi ponudniki si zagotovo ne bodo dodatno zniževali svojih marž, če so te nižje od primerljivih v Evropi. Določene pocenitve pa so mogoče v primerih večjih padcev cen surove nafte in derivatov na surovinskih borzah, kar je zunanji dejavnik, ki seveda tudi vpliva na ceno goriva na črpalki," odgovarja Mizerit.

Sosednje države dražje

V primerjavi s sosednjimi državami sta v Sloveniji trenutno bencin in dizel najcenejša. Največja razlika je v primerjavi z Italijo, kjer je treba za liter 95-oktanskega bencina odšteti 0,4 evra več, za dizel pa 0,3 evra več.

Na dan objave članka smo najvišjo ceno bencina našli na črpalkah OMV ob avtocesti, kjer je treba za liter 95-oktanskega bencina odšteti 1,039 evra, za dizel pa 1,029 evra. Foto: zajem zaslona Ponudniki bodo lahko cene spreminjali tudi večkrat dnevno, kot je praksa v sosednji Avstriji, razlike pa bodo tudi med posameznimi črpalkami, odvisno od lokacije in gostote prometa.

Po besedah Mizerita bo prosto določanje cen največja sprememba za uporabnika, ki mu do zdaj ni bilo treba razmišljati in preverjati cen na različnih bencinskih servisih.

"Slovenija je podobno kot Avstrija tranzitna država, zato bi lahko nastale tudi večje razlike med posameznimi črpalkami po vzoru nekaterih regij v Avstriji, če bodo ponudniki ocenili, da se turisti, tovorni promet in poslovni potniki zaradi nižje cene pač ne bodo umaknili z avtoceste na stransko cesto samo zaradi točenja goriva. Odločitev bo torej bolj mikrolokalne narave, odvisna od tega, ali obstaja možnost bližnjega izvoza z avtoceste in bližine druge črpalke z bistveno cenejšim gorivom, do ocene prevladujoče vrste gostov na črpalki, na primer tovornjaki, turisti, domačini," meni Mizerit.

Dodaja, da posebej izstopajočih razlik med cenami vseeno ne pričakuje, saj večina bencinskih servisov na avtocestah ob točenju goriva ponuja še druge storitve, kot so trgovina, lokali in restavracije.

"Ni jim v interesu, da zaradi previsoke cene goriva izgubijo kupce teh dodatnih storitev," dodaja.