Lekcija iz Avstrije? Včeraj tudi 20 evrov dražje točenje goriva.

Včeraj bi bila v Sloveniji 50-litrska posoda bencina na najdražjem bencinskem servisu tri evre dražja kot na najcenejšem. Prvi dan sprostitve trga cene goriv še ni prinesel odgovorov, kakšne razmere lahko pričakujejo vozniki. Nazorne pa so primerjave včerajšnjih cen iz Avstrije in Italije. Kdor ne bi pazil, bi lahko za polno posodo gorivo plačal tudi 20 evrov preveč, toda znotraj mest so razlike enake kot včerajšnje celotne v Sloveniji.

Tudi Slovenija se je včeraj vpisala med države, kjer najvišje cene goriv niso več regulirane s strani države. Trg se je zdaj sprostil in to za voznike v Sloveniji, kjer je položaj vodilnih ponudnikov na trgu specifičen, pomeni nove izzive. Prost trg seveda pomeni tudi bolj razgibane cene, ne pa tudi nujno in vselej cenejšega goriva.

Prvič bo zares pomembno, na katerem bencinskem servisu se bo voznik zaustavil in zato bo zanimivo spremljati predvsem gibanje cen na bencinskih servisih v podeželskih krajih, kjer je ponudbe črpalk za zdaj še malo. Hkrati pa tudi vozniki goriva ne bodo več nakupovali brezbrižno, saj bi lahko izbira pravega mesta - dolgoročno in sodeč po izkušnjah iz sosednjih držav - pomenila tudi lep prihranek.

Bolj realen vpogled v dogajanje na trgu šele prihodnji torek?



Včerajšnji dan ni prinesel bistvenih razlik pri cenah goriv. Najcenejši so bili še naprej diskontni ponudniki, kjer je bil liter bencina cenejši za okrog tri cente, ob avtocesti pa tri cente dražji od povprečja - evro za en liter. Polna posoda goriva bi bila torej ob avtocesti za tri evre dražja kot pri diskontnem ponudniku.



Ponudniki naftnih derivatov v Sloveniji v skladu s korporativno politiko in pravili varstva konkurence ne morejo komentirati podrobnosti cenovne politike podjetja. A njihovi modeli so naravnani na 14-dnevno spreminjanje cen, pri čemer je vlada sporočala višino trošarine. Nazadnje sta bili ceni 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva regulirani 22. septembra, ko sta obstali pri enem evru za liter, tako da bi bilo na opaznejše odmike treba počakati na torek, 6. oktobra. Takrat bi lahko bilo razvidno, kakšno cenovno politiko nameravajo ubrali trgovci.

Najdražje gorivo v Sloveniji je premijski dizel, kjer so včeraj cene presegale 1,23 evra na liter. Foto: Gregor Pavšič

Zelo nazorne primere najdemo v naših sosednjih državah, kjer je prosti trg goriv že dobro uveljavljen. V Avstriji je včeraj znašala povprečna cena litra 95-oktanskega bencinskega goriva 1,10 evra, za liter dizelskega goriva pa je bilo v povprečju treba odšteti 1,03 evra.

Na posameznih bencinskih črpalkah pa so nihanja od tega povprečja precej velika in tu se skrivajo pasti za voznike. Na avstrijskem Koroškem je bilo včeraj med 25 najcenejšimi ponudniki razlika v ceni litra 95-oktanskega bencina približno pet centov.

Najcenejši bencin je bilo mogoče točiti pred Mestno hišo v Beljaku, torej v strogem središču mesta. Tam je bila cena litra 95-oktanskega bencina manj kot en evro. Tudi v Celovcu - konkretno na ulici Gorstshitzal Strasse, je bilo mogoče točiti za sedem centov na liter pod avstrijskim državnim povprečjem.

Na avstrijskem Koroškem je bilo včeraj med 25 najcenejšimi ponudniki razlika v ceni litra 95-oktanskega bencina približno pet centov. Foto: Thinkstock

Pri polni 50-litrski posodi za gorivo to pomeni prihranek 3,5 evra. Omenjenih 25 najcenejših ponudnikov na avstrijskem Koroškem je pri 50-litrski posodi za gorivo ločilo 2,5 evra.

Če izvzamemo avtoceste, je bila v kraju Jenig cena litra 95-oktanskega bencina že za deset centov dražja od najcenejših ponudnikov v Celovcu. Pri 50-litrski posodi za gorivo bi voznik v Jenigu plačal pet evrov več.

Znotraj mest je nekaj centov razlike po litru torej primerljivih s Slovenijo, kjer pa take razlike za zdaj najdemo ob pogledu na celoten trg, torej tudi z upoštevanjem avtocest.

Šok ob avtocestah: nekaj kilometrov narazen je lahko polna posoda goriva dražja tudi za 20 evrov

In prav tam imajo Avstrijci povsem pričakovano in prav nič presenetljivo najdražje gorivo. Severno od Dunaja sta na primer v nekaj kilometrih dva bencinska servisa družbe OMV. Ob avtocesti je znašala cena litra bencina 1,49 evra, izven avtoceste pa komaj 1,08 evra.

Prihranek vsaj 40 centov na liter pa je seveda že zelo opazen in prav nič malenkosten. Pri 50-litrski posodi za polno posodo goriva to pomeni zajetnih 20 evrov.

To pa ni bil osamljen primer, saj so bile cene glede na lokacijo ob avtocestah ali stran od njih vsaj pri avstrijskem naftnem koncernu praktično enake.

Med ključnimi argumenti za prenehanje nadziranja cen še preostalih naftnih derivatov je vlada navedla omogočanje večje konkurence na trgu, ki naj bi najprej povečala ponudbo bencinskih servisov diskontnih trgovcev, nato pa na trg privabila tudi nove ponudnike. Ravno zato naj ne bi prišlo do dodatnega dviga marž naftnih trgovcev in s tem bistvenega dviga cen naftnih derivatov. Foto: Metka Prezelj

V italijanski Gorici razlika v ceni litra bencina do 40 centov

Precejšnje so lahko - to pa nikakor ni pravilo - tudi razlike med bencinskimi črpalkami v Italiji. V italijanski Gorici so se včeraj cene litra 95-oktanskega bencina gibale od 1,31 do 1,57 evra. Pri večini so se cene za liter razlikovale le za cent ali dva, že znotraj mesta pa smo našli tudi ponudnike s pošteno navito ceno. Ta je bila podobna cenam s črpalk ob avtocesti. Pri Gonarsu je bilo treba na avtocestnem počivališču za liter odšteti 1,5 evra.

Torej okrog 20 centov več kot znotraj mesta, kar pri 50-litrski posodi za gorivo pomeni razliko deset evrov.

Tudi znotraj Trsta so bile včeraj razlike majhne, od dva do tri cente na liter. Najcenejšega in najdražjega ponudnika pa je ločilo 11 centov.

Vlada pričakuje rast diskontnih ponudnikov, Zveza potrošnikov svari pred monopolno ureditvijo trga



Vlada je cene naftnih derivatov regulirala od leta 2000, nato pa marca 2016 najprej sprostila cene kurilnega olja in 98-oktanskega bencina, novembra istega leta pa še cene 95-oktanskega in dizelskega goriva na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah. Cene teh dveh goriv zunaj avtocest in hitrih cest je določala vlada; od 7. aprila ju je držala pri enem evru na liter.



Če bi prišlo do neustrezne in nepredvidene korekcije cen navzgor, pa bi država lahko ukrepala in uporabila tudi ukrep kontrole cen, kot to predvideva zakon. Gre za izreden ukrep, ki bi lahko trajal le eno leto, v utemeljenih primerih pa se lahko tudi obnovi. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je že več let pozival k liberalizaciji cen, je zagotovil, da bo vlada ukrepala, če bo potrebno.



Kritični pa so v Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošniki si od sprostitve cen naftnih derivatov na vseh bencinskih servisih po njihovi oceni lahko obetajo le višje cene. Težko si namreč predstavljajo, da bi ponudniki znižali ceno, ki je tako obremenjena z različnimi dajatvami. Po njihovem mnenju vlada pri tej odločitvi ni upoštevala posebnosti slovenskega trga naftnih derivatov, na katerem imata dva ponudnika močno prevladujoč tržni delež, na nekaterih, ne samo ruralnih območjih, pa konkurence med ponudniki praktično ni. (STA)