Nemško gospodarstvo po napovedih nemške centralne banke Bundesbank okreva po krizi, ki jo je povzročil novi koronavirus, in bo v poletnem četrtletju beležilo močno rast. Ob tem pa je centralna banka dodala, da rast med julijem in septembrom še ne bodo tako močna, kot pred pandemijo.

"Po močnih padcih v prvi polovici leta bi lahko nemško gospodarstvo v poletnem četrtletju zabeležilo zelo močno rast," mesečno poročilo Bundesbank povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Opazno okrevanje, ki se je začelo kmalu po najnižji aprilski točki, se bo najverjetneje nadaljevalo, so še zapisali v banki. So pa dodali, da stopnje rasti še ne bodo dosegle predkriznih. Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja virusa se je nemški BDP v drugem četrtletju v primerjavi s prvim skrčil za 10 odstotkov, navaja STA.

Bundesbank je predvidela oživitev naložb v opremo, hkrati pa se bo povečala zasebna potrošnja. Kot so še izpostavili, so se stabilizirale razmere na trgu dela, različni ukrepi vlade pa so spodbudili porabo.