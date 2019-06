Bratuškova prednosti drugega tira predstavila tudi na Kitajskem

Ministrica Alenka Bratušek je v nagovoru ministrov in drugih visokih predstavnikov sodelujočih držav po navedbah ministrstva poudarila pomen nastajajoče sodobne svilne poti, ki bo omogočila intenzivnejšo prometno povezanost Azije z evropskimi državami.

Izpostavila je projekt drugi tir in dejala, da se bo pot iz Azije v Evropo za ladje v primerjavi s severnoevropskimi pristanišči skrajšala za od pet do osem dni, kar ne pomeni zgolj zmanjšanja stroškov, temveč tudi manjše obremenitve za okolje.

Obiskala je tudi razstavni paviljon slovenskih podjetij, ki sodelujejo na sejmu China - CEEC Expo 2019 v Ningboju, in sicer so to Luka Koper, Slovenske železnice, Pošta Slovenije, Intereuropa, Adria Kombi in OmniOpti, na forumu predstavnikov držav pa se je med drugim srečala s podpredsednikom kitajske vlade Hu Chunhuajem, so dodali na ministrstvu.

V družbi Zadela si je ogledala eno največjih pristanišč na svetu

Prvi del obiska je potekal v mestu Ningbo, kjer deluje eno največjih pristanišč na svetu. Bratuškova si je pristanišče ogledala v družbi predsednika uprave Luke Koper Dimitrija Zadela, saj Luka sodeluje z omenjenim kitajskim partnerjem.

V okviru pobude 17+1 je Bratuškova nagovorila tudi župane mest, obiskala Mladinski inovativni center ter se srečala z vodstvom province Zheijiang in mesta Ningbo, kjer živi osem milijonov ljudi in ki velja za eno najhitreje rastočih in modernih mest na Kitajskem. Ningbo je sicer pobrateno mesto s slovenskim mestom Koper, so v sporočilu za javnost še zapisali na ministrstvu.

Drugi del obiska bo potekal v Pekingu, kjer se bo ministrica med drugim srečala s kitajskim ministrom za promet Li Xiaopengom.