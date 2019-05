Bulčeva: Drugi tir je trn v peti mnogim akterjem v regiji #video

Uspeh Slovenije je dolgoročno zelo odvisen od Evropske unije, je v pogovoru za Planet TV pred evropskimi volitvami dejala evropska komisarka za promet Violeta Bulc. Glede gradnje drugega tira med Divačo in Koprom je komisarka poudarila, da EU stoji za projektom, a priznala, da je projekt trn v peti številnim drugim akterjem v regiji. Glede arbitraže med Slovenijo in Hrvaško je Bulčeva pojasnila, da je komisija to vprašanje obravnavala dvakrat in obakrat izdala uradno poročilo, da morata obe državi arbitražno razsodbo izvesti.

Z evropsko komisarko Violeto Bulc se je za Planet TV pogovarjal voditelj informativne oddaje Danes Tomaž Bratož.

V Evropski uniji se začenja kampanja pred evropskimi volitvami. V Sloveniji smo na zadnjih evropskih volitvah zabeležili komaj 24-odstotno volilno udeležbo, ki je bila ena najnižjih v Evropi. Kako obrniti ta trend in kakšno je vaše sporočilo državljankam in državljanom ob tokratnih evropskih volitvah?

Najprej bi vse državljanke in državljane povabila, naj gredo na volitve, saj je uspeh Slovenije na dolgi rok zelo odvisen od Evropske unije. Čeprav ljudje to zelo težko verjamejo, je to še vedno najboljši od vseh svetov, ki obstajajo na tem planetu.

Levoliberalni blok je pri nas zelo razdrobljen. SMC, DeSUS in SAB glede na napovedi ne bodo dobile evropskih poslancev, LMŠ pa lahko računa samo še na enega. Se strinjate, da je bila tu zamujena velika priložnost, da se s skupno listo dobi dva ali tri predstavnike v Evropskem parlamentu?

Jaz bom odkrita. Meni je zelo žal, da se vse liberalne stranke niso povezale v eno skupno listo, vendar verjamem, da vsi predsedniki strank dobro vedo, zakaj so se odločili za te korake.

V javnosti ste enkrat že izjavili, da ste pripravljeni še enkrat prevzeti položaj v Evropski komisiji. Vašemu predhodniku Janezu Potočniku je to uspelo. Je ta repriza mogoča tudi pri vas?

To je odvisno od predsednika vlade. Ne glede na to, na kateri funkciji bom delovala v prihodnosti, pa bom delovala povezovalno, v dobro Slovenije in Evrope ter tudi blaginje celotnega sveta.

"Imava formalne odnose. Predvsem delam zelo dobro z ministri in ministricami," je na vprašanje, kakšne odnose ima s premierjem Marjanom Šarcem, odgovorila evropska komisarka za promet Violeta Bulc. Foto: zajem zaslona

V kakšnih odnosih ste s predsednikom vlade Marjanom Šarcem?

Imava formalne odnose. Predvsem delam zelo dobro z ministri in ministricami. Mislim, da je treba vsak trenutek izkoristiti, tudi prihodnjih šest mesecev mojega mandata, ki bodo na evropski ravni zelo pomembni. Upam, da bomo še naprej konstruktivno sodelovali.

Če preidemo na dve konkretni temi, ki zelo zadevata Slovence, to sta drugi tir in arbitraža. Pri drugem tiru visi v zraku 250 milijonov evrov, Hrvaška pa bo brez težav dobila denar za most na Pelješac. Zakaj se to dogaja in ali bi vi lahko pospešili pridobitev sredstev za drugi tir?

Evropska unija stoji za to investicijo. Upam, da bodo premagane tudi notranje razprtije, ki nemalokrat vplivajo na to, da se veliki projekti ne izvedejo v korist Slovenije ter državljank in državljanov. Na tovrstne projekte seveda lahko gledamo tudi kot na element prispevanja k širšemu razvoju Evropske unije.

Govorite o notranjih razprtijah pri nas ali na evropski ravni?

V tem trenutku predvsem o notranjih razprtijah glede na to, da tako težko izpeljemo skupno zgodbo in se odločimo za investicijo. Ne smemo pa pozabiti, da je drugi tir trn v peti tudi številnim drugim akterjem v regiji, in kot lahko vidimo v zadnjem obdobju, se ta lobiranja še pospešujejo.

Ne smemo pozabiti, da je drugi tir trn v peti tudi številnim drugim akterjem v regiji, in kot lahko vidimo v zadnjem obdobju, se ta lobiranja še pospešujejo, opozarja evropska komisarka Violeta Bulc. Foto: Urad vlade za komuniciranje

Kaj lahko vi osebno naredite pri tej zadevi?

Denar, ki smo ga rezervirali na evropski ravni in se zanj zelo potrudili, bo ustrezno porabljen.

V zraku visi še 200 milijonov evrov, za katere še nismo prepričani, ali jih bo prispevala Madžarska.

Ker je to komercialni projekt, je smiselno pripeljati tudi finančne investitorje. Če se Slovenija odloči, da je Madžarska ustrezen partner, potem lahko sodeluje tudi Madžarska.

Boleča rana ostaja tudi arbitraža. Slovenija ima ves čas občutek, da v Evropi vlada tiha naklonjenost Hrvaški pri njeni ignoranci arbitražne razsodbe. Ali tudi vi opažate, da ima Slovenija vedno manj prijateljev?

Komisija je dvakrat obravnavala arbitražo na kolegiju in obakrat z mojo zelo močno intervencijo tudi izdala uradno poročilo, ki pravi, da se morata obe državi držati sklepov arbitražnega sodišča in izvesti arbitražno sodbo. Tukaj ni nobenega dvoma o tem, kakšno je uradno stališče Evropske unije, je pa res, da zmedo povzročajo izjave politikov, tudi najvišjih politikov Evropske unije, ki zameglijo ta uradni sklep Evropske unije. Vse skupaj je tudi del širše politične kulture in grupacije. Ne smemo pozabiti, da so vse vlade okoli Slovenije del Evropske ljudske stranke (EPP), oni pa zelo dobro snujejo svoje politične interese. Vendar še enkrat poudarjam, da se je Evropska komisija dvakrat izrekla izključno za izvajanje sklepa arbitražne komisije.

"Komisija je dvakrat obravnavala arbitražo na kolegiju in obakrat z mojo zelo močno intervencijo tudi izdala uradno poročilo, ki pravi, da se morata obe državi držati sklepov arbitražnega sodišča in izvesti arbitražno sodbo," je poudarila Bulčeva. Foto: Tina Deu

Če bi vaša stranka Alde v naslednji sestavi Evropskega parlamenta pridobila večjo težo, bi bil to dober znak za arbitražo?

Arbitraža je končana zgodba, tukaj ni druge poti, vendar pa bi absolutno rada poudarila, da se liberalna evropska stranka res zavzema za vladavino prava. Na evropski ravni nam na tem področju primanjkuje odločnosti, verjamem pa, da se bo v pravi konstelaciji po teh evropskih volitvah to spet postavilo na svoje noge. Znotraj EU imamo težave z vladavino prava in tukaj bodo morale vse tri evropske institucije zavzeti veliko bolj rigorozna stališča.

Vi ste članica tako imenovanega Teama Evropa oziroma skupine šestih funkcionarjev znotraj Alde. Kaj to pomeni in ali ste tako rekoč vnaprej določeni za komisarske položaje?

Komisarje in komisarke imenujejo države članice. To je izključna pravica predsednikov vlad. V tej smeri to nikakor ni naša ambicija. Ambicija tega tima je, da se čim širšemu občinstvi jasno predstavi ključne ideje in izzive, s katerimi se moramo spoprijemati. Evropska unija je projekt v nastajanju in razvijanju in vedno bo tako. Zelo sem počaščena, da sem povabljena v ta tim, in to bo tudi neke vrste bazen za morebitne bodoče funkcije na najvišjih ravneh.

Za konec pa še vprašanje glede predora Karavanke. Avstrijci ga pridno vrtajo, v Sloveniji pa razveljavljamo razpise. Kaj pravite na to?

Zelo mi je žal, to je še en primer, kako znotraj škodimo samim sebi. Infrastruktura je ključnega pomena za razvoj vsake države, čezmejne povezave pa so ključnega pomena za to, da lahko cvetita gospodarstvo in družbeni razvoj. Slovenija si z 90 odstotki izvoza nikakor ne more privoščiti, da ne bi bila učinkovito in moderno povezana s svetom. Upam, da bo tudi ta problem čim hitreje rešen.

Verjamete, da se bova, če boste še enkrat nominirani in boste spet opravljali položaj komisarke, čez pet let že lahko pogovarjala na trasi drugega tira tik pred koncem del?

Srčno upam.